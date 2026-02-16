Pop

Apuração do Carnaval 2026 de SP: data, horário e onde assistir ao vivo

Contagem consolida as avaliações atribuídas às 14 escolas que desfilaram em duas noites na capital paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16h40.

A apuração do Carnaval de São Paulo 2026 ocorre nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi, e define a campeã do Grupo Especial. A leitura das notas acontece no mesmo local dos desfiles realizados no fim de semana e terá transmissão ao vivo na TV aberta e no streaming, com acesso gratuito.

A contagem consolida as avaliações atribuídas às 14 escolas que desfilaram em duas noites na capital paulista. O resultado estabelece a classificação final, aponta a vencedora da temporada e determina as agremiações rebaixadas.

Serviço

  • Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026
  • Horário: a partir das 16h (horário de Brasília)
  • Local: Sambódromo do Anhembi

Onde assistir à apuração?

A transmissão do Grupo Especial será exibida pela TV Globo para o estado de São Paulo, com apresentação de José Roberto Burnier e Mariana Aldano. A cobertura inclui a leitura das notas e entradas ao vivo nas quadras das escolas.

O conteúdo também estará disponível no Globoplay, plataforma de streaming do grupo, que mantém as reprises dos desfiles sob demanda.

No Grupo de Acesso I, a apuração começa às 10h desta terça-feira, 17. A exibição ocorre pela Band, pelo streaming Bandplay e nos canais digitais Band Folia e Liga Carnaval SP, no YouTube. A campeã e a vice-campeã garantem vaga no Grupo Especial em 2027.

Escolas na disputa pelo título

Ao longo de sexta-feira, 13, e sábado, 14, 14 agremiações passaram pela avenida, com desfiles entre 55 e 65 minutos. Mocidade Alegre, Dragões da Real e Gaviões da Fiel aparecem entre as mais citadas na disputa pelo título após as apresentações no Anhembi.

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

  • Mocidade Unida da Mooca
  • Colorado do Brás
  • Dragões da Real
  • Acadêmicos do Tatuapé
  • Rosas de Ouro
  • Vai-Vai
  • Barroca Zona Sul

Sábado, 14 de fevereiro:

  • Império de Casa Verde
  • Águia de Ouro
  • Mocidade Alegre
  • Gaviões da Fiel
  • Estrela do Terceiro Milênio
  • Tom Maior
  • Camisa Verde e Branco

As cinco primeiras colocadas retornam à avenida no Desfile das Campeãs, marcado para sábado, 21 de fevereiro, às 20h. Também participam as campeãs e vice-campeãs dos Grupos de Acesso I e II.

Como Funciona A Apuração Do Grupo Especial

A leitura das notas segue regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Cada escola recebe avaliações de quatro jurados em nove quesitos: Harmonia; Samba-enredo; Bateria; Enredo; Fantasias; Alegorias; Mestre-sala e porta-bandeira; Comissão de frente; e Evolução.

As notas variam de 8 a 10. Em cada quesito, a menor nota é descartada antes do cálculo da soma final. O total define a classificação geral, a campeã e as escolas rebaixadas.

Em caso de empate, o critério inicial considera a soma de todas as notas descartadas. Persistindo a igualdade, aplica-se a ordem de quesitos previamente sorteada antes da apuração.

