Apuração do Carnaval 2026 de SP: data, horário e onde assistir ao vivo

A apuração do Carnaval de São Paulo 2026 ocorre nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi, e define a campeã do Grupo Especial. A leitura das notas acontece no mesmo local dos desfiles realizados no fim de semana e terá transmissão ao vivo na TV aberta e no streaming, com acesso gratuito.

A contagem consolida as avaliações atribuídas às 14 escolas que desfilaram em duas noites na capital paulista. O resultado estabelece a classificação final, aponta a vencedora da temporada e determina as agremiações rebaixadas.

Serviço

Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026

terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 Horário: a partir das 16h (horário de Brasília)

a partir das 16h (horário de Brasília) Local: Sambódromo do Anhembi

Onde assistir à apuração?

A transmissão do Grupo Especial será exibida pela TV Globo para o estado de São Paulo, com apresentação de José Roberto Burnier e Mariana Aldano. A cobertura inclui a leitura das notas e entradas ao vivo nas quadras das escolas.

O conteúdo também estará disponível no Globoplay, plataforma de streaming do grupo, que mantém as reprises dos desfiles sob demanda.

No Grupo de Acesso I, a apuração começa às 10h desta terça-feira, 17. A exibição ocorre pela Band, pelo streaming Bandplay e nos canais digitais Band Folia e Liga Carnaval SP, no YouTube. A campeã e a vice-campeã garantem vaga no Grupo Especial em 2027.

Escolas na disputa pelo título

Ao longo de sexta-feira, 13, e sábado, 14, 14 agremiações passaram pela avenida, com desfiles entre 55 e 65 minutos. Mocidade Alegre, Dragões da Real e Gaviões da Fiel aparecem entre as mais citadas na disputa pelo título após as apresentações no Anhembi.

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Mocidade Unida da Mooca

Colorado do Brás

Dragões da Real

Acadêmicos do Tatuapé

Rosas de Ouro

Vai-Vai

Barroca Zona Sul

Sábado, 14 de fevereiro:

Império de Casa Verde

Águia de Ouro

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Estrela do Terceiro Milênio

Tom Maior

Camisa Verde e Branco

As cinco primeiras colocadas retornam à avenida no Desfile das Campeãs, marcado para sábado, 21 de fevereiro, às 20h. Também participam as campeãs e vice-campeãs dos Grupos de Acesso I e II.

Como Funciona A Apuração Do Grupo Especial

A leitura das notas segue regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Cada escola recebe avaliações de quatro jurados em nove quesitos: Harmonia; Samba-enredo; Bateria; Enredo; Fantasias; Alegorias; Mestre-sala e porta-bandeira; Comissão de frente; e Evolução.

As notas variam de 8 a 10. Em cada quesito, a menor nota é descartada antes do cálculo da soma final. O total define a classificação geral, a campeã e as escolas rebaixadas.

Em caso de empate, o critério inicial considera a soma de todas as notas descartadas. Persistindo a igualdade, aplica-se a ordem de quesitos previamente sorteada antes da apuração.