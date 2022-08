Minds recebe novo aporte da Cedro Capital compondo uma rodada final

Por Bússola

A Minds Digital, IDtech especializada em biometria de voz para identificação e prevenção à fraude em contas e transações financeiras, anuncia o aporte de R$ 500 mil com participação da Cedro Capital, uma bridge para compor a rodada inicial junto com a BR Angels. Os recursos serão utilizados para estruturar a governança corporativa da empresa, como os setores financeiros, compliance e outros, bem como fortalecer a evolução dos produtos e a força comercial.

O novo investimento vem algumas semanas depois da Minds Digital também receber a rodada Seed de R$ 1,5 milhão, com a participação do BR Angels. “A Minds Digital nasceu com o propósito de apoiar todo o ecossistema nacional financeiro, e está presente em qualquer tipo de mercado que tenha transação financeira e jornada de onboarding digital. Com os aportes, queremos acelerar a transformação da segurança digital para que outras empresas tenham um processo mais seguro de prevenção à fraude e uma melhor experiência de atendimento ao cliente”, declara Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital.

Uma pesquisa realizada pelo PwC em 2022 aponta que 62% das organizações brasileiras relataram ter sofrido algum tipo de fraude ou outro crime econômico nos últimos 24 meses. “A Minds nos chamou a atenção logo no primeiro contato, pois estão fazendo algo realmente diferente no mercado de IDTechs e antifraude, com sua tecnologia de biometria por voz que complementam o leque de ferramentas de segurança das empresas. A incidência de fraudes cresce a passos largos, e a adoção de soluções como a da Minds é cada vez mais necessária”, afirma Alessandro Machado, CEO da CEDRO.

Os investimentos, que somam R$ 2 milhões, vêm ao mesmo tempo em que a IDtech também apresenta três novos produtos ao mercado, que auxiliam empresas a identificar fraudes de identidade e comportamentos suspeitos nas contas de seus usuários. As soluções Minds for WhatsApp, Minds for App e Minds for Call Center foram desenvolvidas para tornar processos e operações mais confiáveis e que protejam empresas e usuários. “Queremos aumentar a segurança de operações que podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo aplicativo e pelos canais de atendimento humano e digitais, permitindo a autenticação e validação com a biometria de voz”, diz Peixoto.

Em 2021, a Minds Digital registrou um crescimento de 52% de sua operação em autenticação por voz. “O período pandêmico foi um cenário benéfico para os fraudadores, obrigando as empresas a investirem mais em tecnologia para se protegerem”, declara o CEO.

A projeção agora é alcançar um crescimento três vezes maior, com foco na experiência do usuário e em melhorias na plataforma. Uma das apostas é a liveness detection, que será usada para identificar se a voz da pessoa foi gravada ou clonada por meio da inteligência artificial, ou se realmente é a pessoa que está do outro lado da linha.

“Nós esperamos, num futuro próximo, escalar nosso produto em todo o mercado nacional e nos preparar para uma expansão na América Latina e nos EUA, para que mais empresas tenham um processo mais seguro de prevenção à fraude”, diz Marcelo Peixoto, cofundador da Minds Digital.

