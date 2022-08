Quer aprender mais sobre fundos de investimento? Aprenda com o Safra

Fundos de investimento são o tema do sexto curso especial sobre educação financeira do Banco Safra. O conteúdo gratuito já está disponível no portal “O Especialista”. A aula foi produzida pelos profissionais do banco e apresenta as vantagens do investimento via fundos, como a economia de custos e o acesso a mais opções de investimento, além da gestão profissional, diversificação e eficiência tributária.

Também são apresentados os principais agentes da indústria, entre eles o administrador, o gestor, o custodiante e os órgãos de regulação. O vídeo ainda ensina a diferença entre gestão ativa e passiva, bem como os principais tipos de fundos disponíveis no país. Por fim, é mostrado quais são as taxas cobradas e os principais tributos da modalidade.

O curso faz parte de uma série destinada aos interessados em aprender sobre economia e investimentos. O tema do episódio anterior foram noções básicas sobre o mundo dos investimentos, explorando os conceitos de renda fixa e renda variável. Outros vídeos da série já explicaram o que é PIB e inflação, como investir em fundos imobiliários e ações. Todos os cursos são inteiramente grátis e podem ser assistidos no horário desejado pelo interessado.

Como acessar o curso

Para ter acesso aos cursos de educação financeira, basta que o interessado clique no banner informativo no portal “O Especialista” ou no pop-up que aparece na rolagem da tela e fazer a inscrição, informando apenas o endereço de e-mail. O portal “O Especialista” oferece diariamente informações atualizadas sobre o mercado financeiro, negócios, tecnologia e outros temas de economia, sempre acompanhados de análises para ajudar as decisões dos investidores.

