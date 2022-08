Bússola & Cia: Auxílio Brasil e Pronampe terão impacto positivo no PIB

Por Bússola

É superior a R$ 5 bilhões por dia o ritmo de liberação de empréstimos para capital de giro do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), com as microempresas individuais (MEI) sendo beneficiadas nesta rodada. Esses empréstimos contam com juros de 6% ao ano mais Selic, e prazo de 48 meses para pagamento. Há cerca de 13 milhões de MEIs em atividade no país, além de 5,5 milhões de micro e pequenas empresas, que terão R$ 50 bilhões disponíveis até dezembro. O governo federal já trabalha com previsão de impacto positivo desse volume de dinheiro em circulação no Produto Interno Bruto (PIB), associado aos R$ 58 bilhões do Auxílio Brasil, benefícios a caminhoneiros e taxistas. O cenário permite projetar crescimento do PIB de cerca de 2,5%.

Crescendo

A empresa de franquia de hotéis Wyndham Hotels & Resorts teve alta de 11% no número de quartos na América Latina, saindo de 29.800 e atingindo 33.500 apartamentos. Desse total, o Brasil responde por aproximadamente 20%. Em todo o mundo, a empresa soma presença em mais de 95 países e conta com 819 mil quartos.

Aumentando

O Tangerino registrou aumento de 50% na equipe no primeiro semestre. De 80 colaboradores no começo do ano, saltou para 162 profissionais alocados nas áreas Tecnologia, Produto, Marketing, Comercial e CS (Atendimento ao cliente). Além do reforço no time, a HR Tech que registra diariamente mais de 2 milhões de pontos de controle, fazendo a gestão de 500 mil vidas, também vai à contramão das demissões em massa ou perda de talentos, registrando turnover médio de 2% nos primeiros seis meses do ano.

Coca-Cola Taste

A Coca-Cola FEMSA Brasil participará da 6ª edição do Taste of São Paulo, com um portfólio de sucos e refrigerantes que combinam com os mais de 100 pratos a serem preparados durante o evento. A empresa leva grandes experiências para os amantes de drinks: um bar estilizado com um lounge supermoderno para celebração, além de um ambiente que tem tudo para se tornar o point das selfies para o público mais ativo nas redes sociais. O evento acontece nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de agosto (de sexta-feira a domingo), no Clube Hípico de Santo Amaro.

Faturamento

O Ailos Aproxima alcançou seu primeiro milhão de reais em faturamento na plataforma de compra e venda. A expectativa é chegar ao dobro desse montante em 2022. Criado para minimizar o impacto da crise na rotina de pequenos e médios empreendedores, o marketplace ganhou uma versão 2.0, com layout mais moderno e novas opções de pagamento. Desde então, registrou mais de 150 mil visitas mensais e crescimento médio no número de lojistas de 13% ao mês.

Selo

A MedRoom recebeu o selo Innovative Workplaces Brasil 2022. A iniciativa da MIT Technology Review destina a chancela às empresas inovadoras que mais se destacaram em seus segmentos no país. Em sua primeira edição no Brasil, o Innovative Workplaces visa desenvolver a cultura de tecnologia e inovação no mercado de negócio brasileiro.

Ciclic

A Ciclic tem previsão de crescer seu faturamento anual em 60% até 2022. A área de parcerias representa 25% deste valor, com estimativa de chegar até o final do ano em 40%. A marca, hoje, conta com cerca de 20 empresas parceiras – entre elas, estão Livelo, Alelo, Dotz Banco do Brasil, Creditas, Surf Telecom, Qualicorp e Passageiro de Primeira, oferecendo três modelos principais: oferta de produtos/marketplace, clube de benefícios e colaboradores das empresas.

Hackathon

A TrueChange promove no dia 16 de setembro um hackathon. Em parceria com a Siemens, a segunda edição do Low Hack será intitulada Low-code para o Bem. O objetivo é fomentar o crescimento da comunidade Mendix no Brasil – plataforma low-code nº 1 no mundo. Para participar, os interessados podem se inscrever até o dia 06/09, no site: www.truechange.com.br/low-hack. O Low Hack desafia os participantes a construírem soluções em torno de um dos temas dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) do Pacto Global da ONU, utilizando a plataforma Mendix.

Consignado

O Banco Master prevê aumento de 15% no uso do cartão de benefício consignado Credcesta Visa nas compras para o Dia dos Pais. “O uso do cartão pode ser uma alternativa para aqueles que pretendem estender o prazo de pagamento ou pensam em comprar um produto mais caro e parcelar o valor”, afirma Fernando Mascarenhas, diretor comercial do Banco Master. O Credcesta já está presente em 18 estados do Brasil e é destinado a funcionários públicos.

Diversidade

Organizado pela startup Blend Edu o prêmio Diversidade em Prática premiará empresas em 9 categorias de melhores práticas de D&I. As empresas devem inscrever seus cases e boas práticas dentro das oito categorias da premiação: cultura inclusiva; liderança inclusiva; infraestrutura e processos; comunicação inclusiva; negócios inclusivos; estrutura interna; educação e empoderamento e representatividade. A categoria Top of Mind será escolhida por votação popular.

Economia Criativa

A #CulturaEmCasa chegou à marca de 30 mil profissionais remunerados direta ou indiretamente trabalhando em função da plataforma, a primeira gratuita de streaming e vídeo por demanda do país. A plataforma completou este mês 526 mil horas assistidas. Mais de 5 mil conteúdos estão disponíveis. De acordo com a gestora Amigos da Arte, foram 7,6 milhões de visualizações desde o lançamento, em abril de 2020, começo da pandemia.

Place

A we.digi conquistou pelo segundo ano consecutivo o selo Great Place to Work, que certifica as melhores empresas para se trabalhar. O ranking leva em conta pesquisas aplicadas junto a funcionários e análise de práticas culturais adotadas pelas empresas.

