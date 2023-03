Marketplace da Camicado amplia em mais de 150% número de sellers em 2022

A Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração, aumentou de 200 para 505 o número de sellers ativos em seu marketplace em 2022, com expansão de 152,5% – ou 2,5 vezes – em comparação com o ano anterior. O percentual de crescimento foi o maior já registrado desde o lançamento da plataforma, em 2019 e, para 2023, a previsão da empresa é aumentar em 70% o número de parceiros em atividade.

A evolução no volume de sellers no ano passado puxou os principais indicadores operacionais e de desempenho da varejista que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A. A quantidade de itens (SKUs) oferecidos aos clientes no marketplace em 2022 mais que triplicou, alcançando 280 mil, enquanto o volume bruto de mercadorias vendidas (GMV) teve alta recorde de 80%.

“Passamos a oferecer soluções ainda mais completas para casa e decoração sem perder o foco em nosso core business. Isso foi possível porque desenvolvemos um trabalho de curadoria para que os produtos façam sentido para nossos consumidores, levando em conta tanto complementaridade em relação aos itens oferecidos pela própria Camicado quanto o nível de atendimento”, diz o diretor da varejista, Natan Anaf.

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Em 2022, o marketplace passou a incluir novas categorias como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que se somaram a linhas como móveis e peças para decoração, cozinha, sala de jantar e estar, dormitório, banheiro, jardim, varanda, lavanderia, escritório e linha pet. Dos 280 mil SKUs disponíveis na plataforma, cerca de 98% são comercializados pelos sellers. “Este forte crescimento foi possível, em grande parte, graças às novas parcerias com integradoras que conectam suas bases de sellers ao nosso site e ao nosso aplicativo móvel”, afirma Anaf.

Estratégia omnichannel

Parte da estratégia omnichannel da Camicado, o marketplace dobrou sua participação nas vendas digitais da marca ano passado, em comparação com 2021. Além dele, a varejista dispõe de outros canais como site, aplicativo móvel, WhatsApp, modalidade Ligue e Compre e um programa de venda social com afiliados que promovem os produtos da marca em seus blogs e redes sociais e recebem comissão sobre os negócios.

A rede conta ainda com 123 lojas físicas em todas as regiões do país. Nelas, os clientes também podem adquirir os produtos dos sellers com a assistência de um vendedor para entrega no endereço indicado, opção que representou 6% das receitas da varejista em 2022, ante 2% no ano anterior. Além disso, 12 unidades já operam como “lojas-conceito”, com espaços para exposição e experimentação de soluções completas, para as necessidades dos consumidores, desde jogos de mesa até móveis e estofados (mesclando produtos da Camicado e dos sellers).

