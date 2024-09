Luan Santana conversa diretamente com empreendedores em nova aposta da Alelo

A Alelo quer estar presente no dia a dia das MPMEs – micro, pequenas e médias empresas. E para conquistar esse público-alvo ela acaba de lançar uma nova campanha com o cantor Luan Santana como porta-voz.

A ideia do filme publicitário é mostrar os empreendedores que é fácil contratar os serviços da empresa. A escolha de Santana vem da popularidade dele com o público-alvo.

“Quando falamos com as micro, pequenas e médias empresas, estamos conversando com 99% dos empregadores do país. É um mercado gigante do qual a Alelo quer ficar ainda mais próxima e apoiar de forma consultiva. Essas pequenas empresas também podem oferecer benefícios que hoje tradicionalmente vemos apenas nas grandes corporações”, ressalta o diretor de Marketing e Negócios, Márcio Alencar.

A produção do filme e a campanha

A Alelo, empresa de benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, consultou e contratou a agência Ampfy para executar a tarefa de se comunicar com os MPMEs.

A expectativa é promover uma identificação rápida do público-alvo com os benefícios obtidos com os produtos da marca.

Com uma estratégia de mídia e comunicação que integra os objetivos da marca a insights de novos negócios, a empresa traz em destaque sua dupla de benefícios flexíveis, Alelo Pode e Alelo Tudo, para exemplificar a pluralidade no seu portfólio.



“É uma campanha muito focada em curadoria, que busca informar, de forma leve e descontraída, que somos um parceiro estratégico e acessível também para as MPMEs, tão importantes para a economia e o mercado de trabalho. Temos soluções que atendem às reais necessidades desse público, ajudam a atrair, reter e engajar seus funcionários, tornando essa relação muito mais saudável. Essa é a essência dessa campanha, que coloca o cliente no centro e se conecta com suas reais dores”, destaca o superintendente de marketing da Alelo, Rogério Bahia.



“Com filme de 30", o plano de mídia 360° inclui Pay TV, rádio, impresso, digital, e terá veiculação nacional. Com esta campanha, queremos falar com os empregadores de todo o país e mostrar a eles que a Alelo oferece produtos e benefícios acessíveis e disponíveis para todos os tamanhos de negócios", conclui Fred Siqueira, CCO e co-fundador da Ampfy.

