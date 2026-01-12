Opinião: no começo do ano, líderes devem priorizar saúde mental dos times

Liderança em 2026 exige mais do que foco em metas (Conexa/Divulgação)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h00.
Por Valéria Oliveira*
O ano começou e, com ele vem também as reuniões de alinhamento, os calls para definição de estratégias, o planejamento de demandas, prazos e cobranças.
À medida que avançamos em 2026, o mundo do trabalho continua a evoluir rapidamente.
Líderes eficazes precisam não apenas conduzir equipes em direção a resultados, mas também criar ambientes que promovam bem-estar e resiliência emocional.
A pergunta que muitos fazem nessa época é: “como equilibrar as pressões iniciais do ano com a saúde mental?”
A resposta é simples: através de uma liderança humanizada e empática. A liderança humanizada está no centro das tendências em 2026.
Isso significa ouvir ativamente a equipe, demonstrando empatia e reconhecer as individualidades.
Colaboradores que se sentem vistos e valorizados tendem a ser mais engajados, com níveis mais baixos de estresse.
Em 2026, a DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) deixa de ser apenas um termo de moda e se torna um fator central de performance organizacional.
Organizações diversas são mais inovadoras, tomam melhores decisões e atraem talentos variados.
A capacidade de reconhecer, compreender e gerir emoções é uma habilidade essencial para líderes modernos.
Líderes com alta inteligência emocional:
Outra dica valiosa para os líderes é usar tecnologia para acompanhar resultados e mantenha rituais de conexão humana, como encontros semanais e cafés virtuais.
Em 2026, cuidar da saúde mental da equipe não é opcional é uma competência de liderança.
O começo do ano costuma trazer pressões por metas, expectativas elevadas, planejamento intenso... Sem suporte adequado, esses fatores podem resultar em: Ansiedade, Exaustão e Desmotivação.
Por isso, a liderança deve:
Evite sobrecarga de tarefas logo de cara. Priorize objetivos estratégicos e elimine o que não é urgente.
Incentive pausas ao longo do dia e limitação de reuniões consecutivas.
Programas de apoio psicológico, coaching e grupos de conversa promovem resiliência.
Compartilhe desafios e expectativas abertamente. A falta de clareza aumenta a ansiedade.
A liderança em 2026 combina competências humanas, tecnológicas e emocionais.
Em um ambiente de constantes mudanças, líderes que priorizam a saúde mental, tanto a própria quanto a da equipe, criam culturas resilientes e de alto desempenho.
*Valéria Oliveira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura. Fundadora da Let’s Level, possui mais de 15 anos de atuação em consultoria de RH.