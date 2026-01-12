Opinião: no começo do ano, líderes devem priorizar saúde mental dos times

Por Valéria Oliveira*

O ano começou e, com ele vem também as reuniões de alinhamento, os calls para definição de estratégias, o planejamento de demandas, prazos e cobranças.

À medida que avançamos em 2026, o mundo do trabalho continua a evoluir rapidamente.

Líderes eficazes precisam não apenas conduzir equipes em direção a resultados, mas também criar ambientes que promovam bem-estar e resiliência emocional.

A pergunta que muitos fazem nessa época é: “como equilibrar as pressões iniciais do ano com a saúde mental?”

A resposta é simples: através de uma liderança humanizada e empática. A liderança humanizada está no centro das tendências em 2026.

Isso significa ouvir ativamente a equipe, demonstrando empatia e reconhecer as individualidades.

Colaboradores que se sentem vistos e valorizados tendem a ser mais engajados, com níveis mais baixos de estresse.

Diversidade e inteligência emocional

Em 2026, a DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) deixa de ser apenas um termo de moda e se torna um fator central de performance organizacional.

Organizações diversas são mais inovadoras, tomam melhores decisões e atraem talentos variados.

A capacidade de reconhecer, compreender e gerir emoções é uma habilidade essencial para líderes modernos.

Líderes com alta inteligência emocional:

Tomam decisões mais equilibradas

Administram conflitos com mais eficácia

Criam ambientes psicológica e emocionalmente seguros

Outra dica valiosa para os líderes é usar tecnologia para acompanhar resultados e mantenha rituais de conexão humana, como encontros semanais e cafés virtuais.

Em 2026, cuidar da saúde mental da equipe não é opcional é uma competência de liderança.

Como cuidar da saúde mental da equipe

O começo do ano costuma trazer pressões por metas, expectativas elevadas, planejamento intenso... Sem suporte adequado, esses fatores podem resultar em: Ansiedade, Exaustão e Desmotivação.

Por isso, a liderança deve:

Estabelecer Prioridades Realistas

Evite sobrecarga de tarefas logo de cara. Priorize objetivos estratégicos e elimine o que não é urgente.

Promover Pausas e Descanso Real

Incentive pausas ao longo do dia e limitação de reuniões consecutivas.

Ofereçer Acesso a Suporte Emocional

Programas de apoio psicológico, coaching e grupos de conversa promovem resiliência.

Comunicação Transparente

Compartilhe desafios e expectativas abertamente. A falta de clareza aumenta a ansiedade.

O futuro da gestão

A liderança em 2026 combina competências humanas, tecnológicas e emocionais.

Em um ambiente de constantes mudanças, líderes que priorizam a saúde mental, tanto a própria quanto a da equipe, criam culturas resilientes e de alto desempenho.

*Valéria Oliveira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura. Fundadora da Let’s Level, possui mais de 15 anos de atuação em consultoria de RH.