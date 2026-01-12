Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vai chover hoje em São Paulo? Veja previsão para semana

Inmet prevê chuvas intensas e queda de granizo ao longo desta semana; confira previsão 

Temperaturas começam a cair a partir de terça-feira, 13 ((Cris Faga/NurPhoto via Getty Images))

Temperaturas começam a cair a partir de terça-feira, 13 ((Cris Faga/NurPhoto via Getty Images))

Gabriela Pessanha

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h53.

A semana começa com temperaturas elevadas em São Paulo, com máximas de 36°C. No entanto, a previsão indica que ao longo da semana os termômetros devem baixar e podem ocorrer chuvas intensas.

Nesta segunda-feira, 12, pancadas isoladas devem atingir a capital paulista.

A partir de terça-feira, 13, a máxima cai 7°C na cidade.

Previsão do tempo para esta semana em São Paulo

Ao longo da semana, além da queda das máximas na capital, as chances de chuvas isoladas também se intensificam a partir de terça-feira, 13.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a incidência aumenta nesta quarta-feira, 14, e quinta-feira, 15, quando pode ocorrer queda de granizo.

Veja a previsão completa. 
  • Segunda-feira, 12: mínima de 20ºC e máxima de 36ºC, com nuvens e pancadas de chuva isoladas;
  • Terça-feira, 13: mínima de 22ºC e máxima de 29ºC, com pancadas de chuva e trovoadas;
  • Quarta-feira, 14: mínima de 21ºC e máxima de 31ºC, com pancadas de chuva e possibilidade de granizo;
  • Quinta-feira, 15: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC, com pancadas de chuva.

A previsão levou o instituto a emitir um alerta amarelo para tempestades em São Paulo e outros estados.

Entre eles, estão: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.

Altas temperaturas na Região Sudeste

O calor não é restrito a São Paulo. Outros estados da Região Sudeste também enfrentam altas temperaturas nesta semana.

Em Belo Horizonte (MG), a máxima para esta segunda-feira é de 31°C.

O Climatempo aponta que em Vitória, capital do Espírito Santo, o pico é ainda maior e pode chegar a 33°C.

SAIBA MAIS: Como os ciclones são formados?

Previsão para o Rio de Janeiro

Na capital fluminense, o calor é ainda mais intenso. A maior máxima da semana é registrada nesta segunda-feira, com 41°C.

Confira detalhes.

  • Segunda-feira, 12: mínima de 24ºC e máxima de 41ºC, com chuvas isoladas;
  • Terça-feira, 13: mínima de 25ºC e máxima de 37ºC, com muitas nuvens, chuvas e trovoadas;
  • Quarta-feira, 14: mínima de 23ºC e máxima de 37ºC , com pancadas de chuva e trovoadas;
  • Quinta-feira, 15: mínima de 22ºC e máxima de 37ºC, com chances de chuva.
Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoSão Paulo capital

Mais de Brasil

Pesquisas eleitorais 2026: confira os levantamentos que saem nesta semana

Rodízio em São Paulo: motoristas podem receber multa por descumprir a regra

Confira valores atualizados da tabela do INSS 2026

Reajuste do INSS eleva teto dos benefícios para R$ 8.475

Mais na Exame

Negócios

Otto Baumgart, do grupo dono do Shopping Center Norte, morre em SP

Minhas Finanças

Prazo para pagamento do IPVA 2026 em São Paulo vence nesta segunda-feira, 12

Esporte

Copinha inicia mata-mata nesta segunda; veja horários e onde assistir

Inteligência Artificial

Da saúde ao urbanismo: como a IA está modernizando governos