Vai chover hoje em São Paulo? Veja previsão para semana

Temperaturas começam a cair a partir de terça-feira, 13 ((Cris Faga/NurPhoto via Getty Images))
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h53.
A semana começa com temperaturas elevadas em São Paulo, com máximas de 36°C. No entanto, a previsão indica que ao longo da semana os termômetros devem baixar e podem ocorrer chuvas intensas.
Nesta segunda-feira, 12, pancadas isoladas devem atingir a capital paulista.
A partir de terça-feira, 13, a máxima cai 7°C na cidade.
Ao longo da semana, além da queda das máximas na capital, as chances de chuvas isoladas também se intensificam a partir de terça-feira, 13.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a incidência aumenta nesta quarta-feira, 14, e quinta-feira, 15, quando pode ocorrer queda de granizo.Veja a previsão completa.
A previsão levou o instituto a emitir um alerta amarelo para tempestades em São Paulo e outros estados.
Entre eles, estão: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.
O calor não é restrito a São Paulo. Outros estados da Região Sudeste também enfrentam altas temperaturas nesta semana.
Em Belo Horizonte (MG), a máxima para esta segunda-feira é de 31°C.
O Climatempo aponta que em Vitória, capital do Espírito Santo, o pico é ainda maior e pode chegar a 33°C.
Na capital fluminense, o calor é ainda mais intenso. A maior máxima da semana é registrada nesta segunda-feira, com 41°C.
