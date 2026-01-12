Você percebeu o que realmente está por trás da nova forma de vender franquias?

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h59.
Você já pensou em empreender por meio de uma franquia, mas se sentiu pressionado por discursos prontos, apresentações polidas e promessas exageradas? A inteligência artificial está mudando isso, e transferindo o poder de decisão para quem compra, não para quem vende.
Antigamente, o jogo era do vendedor: convencer, impressionar e esconder o que fosse possível. Hoje, ferramentas como o ChatGPT e outras IAs generativas colocam dados, comparações e avaliações detalhadas na palma da mão de qualquer futuro franqueado.
Esse novo cenário exige uma mudança radical na forma de comunicar, negociar e construir confiança no mundo dos negócios. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
O vendedor “sem contato direto” é aquele que, muitas vezes, nem interage com o comprador. Isso acontece porque a maior parte da jornada de decisão já foi percorrida antes mesmo do primeiro e-mail ou ligação.
Com poucos comandos em um chatbot, potenciais franqueados acessam:
Ou seja, a informação já não é escassa nem sigilosa, ela está pública, acessível e transparente. Quem tenta esconder falhas ou construir uma imagem apenas na base do discurso tende a perder espaço.
As redes que desejam atrair os melhores empreendedores precisarão fazer mais do que “vender bem”. Será necessário:
Estamos diante de uma mudança de comportamento parecida com o que já vimos no varejo, nas finanças e até na saúde. O consumidor quer informação qualificada, comparação justa e autonomia para decidir.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
No mercado de franquias, isso significa que:
Empreendedores que dominam o uso de ferramentas de IA para pesquisar, analisar e negociar estão em vantagem. E quem deseja entrar nesse mercado precisa entender que protagonismo não nasce do improviso, mas da preparação.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!