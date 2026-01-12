Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Você percebeu o que realmente está por trás da nova forma de vender franquias?

Com o uso da IA, futuros franqueados já chegam com dados e análises — e esperam respostas à altura

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h59.

Você já pensou em empreender por meio de uma franquia, mas se sentiu pressionado por discursos prontos, apresentações polidas e promessas exageradas? A inteligência artificial está mudando isso, e transferindo o poder de decisão para quem compra, não para quem vende.

Antigamente, o jogo era do vendedor: convencer, impressionar e esconder o que fosse possível. Hoje, ferramentas como o ChatGPT e outras IAs generativas colocam dados, comparações e avaliações detalhadas na palma da mão de qualquer futuro franqueado.

Esse novo cenário exige uma mudança radical na forma de comunicar, negociar e construir confiança no mundo dos negócios. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

O vendedor ‘sem contato’: a nova realidade das franquias

O vendedor “sem contato direto” é aquele que, muitas vezes, nem interage com o comprador. Isso acontece porque a maior parte da jornada de decisão já foi percorrida antes mesmo do primeiro e-mail ou ligação.

Com poucos comandos em um chatbot, potenciais franqueados acessam:

  • Dados de performance da rede

  • Avaliações de franqueados anteriores

  • Condições contratuais

  • Reputação da marca no mercado

Ou seja, a informação já não é escassa nem sigilosa, ela está pública, acessível e transparente. Quem tenta esconder falhas ou construir uma imagem apenas na base do discurso tende a perder espaço.

Franquias precisam se preparar para a inteligência artificial

As redes que desejam atrair os melhores empreendedores precisarão fazer mais do que “vender bem”. Será necessário:

  • Estruturar dados claros e confiáveis sobre resultados reais

  • Tornar seus modelos de negócio legíveis para IAs

  • Ser transparente sobre riscos e oportunidades

O novo comprador quer dados, não promessas

Estamos diante de uma mudança de comportamento parecida com o que já vimos no varejo, nas finanças e até na saúde. O consumidor quer informação qualificada, comparação justa e autonomia para decidir.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

No mercado de franquias, isso significa que:

  • Apresentações bonitas não bastam mais

  • Decisões são tomadas com base em dados, e não só em carisma

  • Transparência virou ativo estratégico

Empreendedores que dominam o uso de ferramentas de IA para pesquisar, analisar e negociar estão em vantagem. E quem deseja entrar nesse mercado precisa entender que protagonismo não nasce do improviso, mas da preparação.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci

Mais de Carreira

Ele quase ficou sem-teto após fracassos — agora, lidera um negócio de US$ 150 mi por ano

Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo em 2026? Veja as vagas home office desta semana

Ela imigrou do Vietnã e vivia no carro com o filho – agora, sua empresa fatura mais de US$ 9 mi

Menos chefes, mais donos: como a Bayer redesenha a gestão com o modelo ‘DSO’

Mais na Exame

Brasil

Vai chover em São Paulo nesta segunda-feira, 12?

Negócios

Otto Baumgart, do grupo dono do Shopping Center Norte, morre em SP

Minhas Finanças

Prazo para pagamento do IPVA 2026 em São Paulo vence nesta segunda-feira, 12

Esporte

Copinha inicia mata-mata nesta segunda; veja horários e onde assistir