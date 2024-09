Luan Santana anuncia token próprio para "transformar" relação com fãs

O cantor Luan Santana publicou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira, 12, em que anunciou o lançamento de um token de utilidade próprio. O objetivo, segundo a publicação é oferecer novas "experiências" e recompensas para os fãs do artista. A expectativa é que o lançamento ocorra em 14 de outubro.

Em comunicado, foi informado que o projeto está ligado à Wibx, uma empresa de criptoativos voltada à criação de tokens de utilidade (ou utility tokens, em inglês), e com a produtora Ideas, ligada ao cantor. O projeto foi batizado de "Lyperyum" e foi definido como um "superapp lastreado em blockchain".

A expectativa é que a iniciativa possa "unir o artista, seus fãs, marcas e serviços em um mesmo ecossistema". "Na prática, oferecerá aos fãs de Luan benefícios como acesso a eventos e shows exclusivos", de acordo com as empresas. Além do token, o superapp será disponibilizado tanto para Android quanto para iOS.

Por ser um token de utilidade, a ideia é que os usuários realizem determinadas atividades para obtê-lo, como uma forma de recompensa. Inicialmente, a obtenção ocorrerá após os usuários compartilherem um vídeo no WhatsApp ou darem play em músicas do cantor. Em seguida, o token será enviado para a carteira digital do usuário.

"Esses tokens poderão ser trocados por experiências envolvendo o artista, como shows exclusivos e upgrades de ingressos de shows e festivais, ou por produtos e serviços de parceiros, como eletrodomésticos, cursos e viagens. A expectativa é que 2 milhões de usuários usem o Luperuym no primeiro ano de lançamento", afirma o comunicado.

Com o tempo, os fãs "serão encorajados a participar de desafios que geram engajamento e conversão em campanhas publicitárias ou de vendas, como dar play em certas músicas de Luan Santana nos streamings, clicar no pre-save de próximos lançamentos ou assistir a vídeos dele no Spotify".

"Assim, concorrerão a recompensas em produtos, como eletrodomésticos e itens de cozinha; e experiências, como trocar ingressos do tipo pista normal pela pista VIP, ou virar fotógrafo do cantor por um dia, entre outras", explicam.

O projeto permitirá ainda que outras marcas criem ações com a comunidade do aplicativo para "fidelizar novos consumidores para seus próprios produtos e serviços. Algumas das marcas que já aderiram ao Luperyum são Todeschini, Sodimac e Odontoclinic, com produtos cujo valor unitário chega até R$ 25 mil".

Caio Mesquita, CEO e fundador da Empiricus e membro do conselho da Wibx, disse que "o ecossistema Luperuym é uma das melhores ideias que eu já ouvi em muito tempo. É uma transformação real na forma como as marcas se comunicam".

Para Mesquita, "a iniciativa traz ganhos para todos os envolvidos. Com o Luperyum, Luan Santana poderá coletar e analisar dados e comportamentos para melhor compreender e engajar sua base de fãs. Já estes receberão recompensas e experiências exclusivas que os trazem para mais perto do ídolo".