Vale a pena utilizar IA no tratamento de fotos de produtos?

O uso de Inteligência Artificial na criação e edição de fotos de produtos cresceu significativamente e passou a fazer parte da rotina de profissionais de imagem, pequenos vendedores e grandes marcas.

A tecnologia permite ajustar cenários, padronizar iluminação e criar variações visuais com mais agilidade, mas também gera dúvidas sobre limites, riscos e boas práticas.

Segundo Matt Rouif, co-fundador e CEO da Photoroom, ainda existe grande confusão sobre o que a IA realmente faz e sobre como utilizá-la de forma responsável.

A seguir, ele esclarece alguns dos mitos e verdades mais comuns relacionados ao uso da tecnologia em fotografias de produtos.

A IA sempre altera o produto?

Mito. De acordo com o especialista em edição de fotos com IA, as ferramentas atuais permitem melhorar iluminação, cenário e composição sem modificar o produto em si.

Cor, textura, dimensões e acabamento podem ser preservados exatamente como no item real, desde que o processo siga boas práticas.

Usada corretamente, a IA funciona como um recurso de apoio para qualificar a imagem, não para reinventar o objeto. Isso garante fidelidade visual e evita frustrações na hora da compra para o consumidor.

Identidade de marca e padronização

Mito. Matt explica que a IA pode realmente ajudar a fortalecer a identidade visual. As ferramentas permitem padronizar a iluminação, as sombras e o enquadramento, garantindo consistência entre diferentes produtos.

Isso torna mais fácil para as marcas construírem sua própria estética reconhecível, algo que é valorizado no e-commerce e nos marketplaces. No entanto, ele observa que os resultados dependem muito do prompt.

Dominar a arte do prompt tornou-se indispensável para produzir imagens de alta qualidade que reflitam o estilo de cada marca, em vez de um visual genérico.

IA é sinônimo de edição exagerada?

Verdade. Existe um equívoco comum de que a IA produz automaticamente imagens excessivamente editadas ou com aparência artificial. Na realidade, a edição excessiva não é inerente à IA, mas sim um resultado de como as ferramentas são utilizadas.

O que a IA realmente faz é acelerar a identificação e correção de problemas que antes exigiam um trabalho manual demorado, como reflexos indesejados, sombras desalinhadas ou cores inconsistentes em um catálogo.

Ela também pode dar suporte a fluxos de trabalho de edição em lote, ajudando a aplicar ajustes consistentes em várias imagens sem alterar o produto em si.

Quando orientada adequadamente, a IA aumenta a eficiência e mantém a autenticidade do item, provando que a “edição excessiva” não é uma consequência da tecnologia em si, mas das instruções que ela recebe.

Qualidade dos fundos gerados por IA

Mito. Ferramentas mais recentes trabalham com profundidade, coerência de luz e textura de forma muito próxima à fotografia real.

Quando configurados corretamente, os fundos criados por IA ficam naturais e se integram de maneira precisa ao objeto, criando a impressão de um cenário fotografado em estúdio.

Contextualização do produto

Verdade. O especialista explica que a tecnologia permite criar ambientações coerentes, onde o produto aparece posicionado em situações reais, como sobre uma mesa, em uma bancada ou em um espaço doméstico.

Isso facilita a compreensão do consumidor sobre tamanho, proporção e utilidade, sem recorrer a manipulações irreais.

A IA substitui o trabalho humano?

Mito. Para Matt, o papel do profissional continua sendo indispensável. É ele quem define limites, valida a fidelidade visual, ajusta detalhes e garante que a imagem final represente com precisão o produto.

A IA acelera os processos, mas não substitui o olhar técnico. A criatividade, as decisões artísticas e a narrativa da marca continuam sendo funções fundamentalmente humanas, que a Inteligência Artificial não consegue replicar totalmente.

Em suma, ao compreender como aplicar a IA de maneira responsável, profissionais e vendedores conseguem tornar o fluxo de criação mais eficiente, mantendo a fidelidade das imagens e garantindo uma apresentação que reforça a transparência e a credibilidade da marca perante os consumidores.

Consistência visual no e-commerce

Verdade. Uma das maiores vantagens da IA é a capacidade de manter unidade visual entre fotos de produtos diferentes, garantindo a mesma iluminação, perspectiva e estilo. Isso facilita a navegação do consumidor e reforça a identidade da marca no e-commerce.