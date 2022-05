Líderes de VTEX, Forever Liss e Centauro debatem compra personalizada

Por Bússola

A Eshopper, empresa especializada em análises de usabilidade de e-commerce e responsável pela divulgação anual do The Digital Commerce Ranking, que aponta os 100 maiores e-commerces do Brasil, retoma a partir desta quinta-feira, 26 de maio, uma série de lives em seu LinkedIn, direcionadas a líderes de empresas que realizam vendas online.

O primeiro bate-papo desta temporada abordará o tema Compra Personalizada e receberá moderação da general manager da companhia, Aline Haeckel. “Esse modelo de compra é um grande diferencial que o e-commerce deve seguir, especialmente quem deseja aumentar as chances de vendas”, afirma a executiva.

Participarão da rodada, o CEO da Forever Liss, Roni Magalhães, o gerente de e-commerce da Centauro, Leni Wagner Acerbi, e a sucess account director da VTEX, Luciana Comenale. Aos interessados em conferir a live, basta acessar o LinkedIn da Eshopper em 26 de maio, às 18 horas.

A Eshopper deve realizar outras lives em sua página no LinkedIn uma vez por mês até o final do ano. Em junho, a temática prevista é Live Commerce.

