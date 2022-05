Bússola LIVE – Economia 4.0: tendências no mercado brasileiro de startups

Você já ouviu falar em Economia 4.0? Talvez o conceito ainda não seja familiar, mas a vida de todos nós tem sido cada vez mais impactada pelas soluções tecnológicas trazidas por essa nova economia. Com a evolução do processo industrial analógico para o digital e a transformação promovida pela automação e pelo uso de dados, surgem modelos disruptivos de negócios que trazem inovação para o mercado e a sociedade.

Google, Netflix, Uber e Airbnb são alguns exemplos de empresas que, por meio da tecnologia, revolucionaram os setores em que atuam, oferecendo serviços e produtos que mudaram a nossa forma de consumir e de se relacionar com o mundo à nossa volta. Nesse cenário da 4ª Revolução Industrial, as startups ocupam lugar de destaque e desempenham papel estratégico para o futuro da economia global.

O mundo reúne hoje mais de mil unicórnios, as startups que atingiram US$ 1 bilhão de valor de mercado. Juntas valem US$ 3,3 trilhões. O Brasil é líder no ecossistema latino-americano de startups, representando 77% do mercado e concentrando 70% dos investimentos na região, segundo relatório da Sling Hub.

Desde o início da pandemia, que acelerou a transformação digital e exigiu respostas criativas e inovadoras a novos e complexos desafios, as startups têm atraído mais atenção de consumidores e despertado interesse maior de investidores. Em abril, as startups brasileiras captaram US$ 437 milhões – US$ 21 milhões a mais do que em abril do ano passado.

Os números são da plataforma Distrito, que projeta que essas empresas devem atrair no país investimentos de pelo menos US$ 10,7 bilhões em 2022, acima dos US$ 9,6 bilhões de 2021, que já representavam uma alta de 174% em relação a 2020.

Quais as principais tendências e as maiores oportunidades no mercado brasileiro de startups? Quais os desafios para o Brasil avançar na Economia 4.0 e ganhar mais relevância no mapa global de inovação? Qual tem sido o impacto do Marco Legal das Startups, em vigor desde o ano passado? E como os profissionais devem se preparar para participar desse ecossistema, que está em busca de mão de obra qualificada?

