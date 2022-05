F5, do Grupo FSB, lança podcast sobre ecossistema de inovação

Nos últimos anos, o hábito de ouvir e criar podcasts no Brasil cresceu aceleradamente. Durante a pandemia, a popularidade do formato subiu. De acordo com uma pesquisa da Globo, 57% dos entrevistados começaram a ouvir podcasts durante o isolamento. O mesmo estudo mostra que em 2020 nos tornamos o país com o maior crescimento na produção desses conteúdos.

Surfando neste formato, a F5, consultoria story-first do Grupo FSB focada em growth para o mercado de inovação, acaba de lançar o F5Cast. O programa semanal, com novos episódios todas às segundas-feiras, vai promover conversas relevantes com os principais agentes deste ecossistema no Brasil.

O programa terá apresentação de Renato Mendes, especialista em Negócios Digitais e CEO da F5, e Jennifer Queen, Chief Strategy Officer da F5. E contará com a participação de fundadores das maiores startups brasileiras, investidores e fundos de venture capital.

“Nós somos especialistas nesse mercado e queremos trazer um conteúdo importante e relevante para quem deseja crescer, investir e se destacar em inovação. Acreditamos no formato de podcast e vamos contar com o apoio dos nossos parceiros para ser mais uma plataforma de discussão no ecossistema”, afirma Jennifer.

O primeiro episódio, lançado nesta segunda-feira (23), tem a participação de Michael Nicklas, sócio do Valor Capital Group com mais de 15 anos de experiência no segmento de startups, como empreendedor, executivo e investidor. No programa, Jennifer Queen e Michael debatem o mercado de venture capital para este ano e comentam os principais insights observados durante a última edição do Brazil At Silicon Valley — que aconteceu nos dias 16 e 17 de maio.

O programa está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify , Apple Podcasts, Google e Deezer.

