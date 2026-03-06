Liderança: por que executivos resistem a mudanças?

Por Carlos Guilherme Nosé - Chairman da Fesa Group.

Transformação corporativa virou um mantra no mundo corporativo. Empresas querem se reinventar. Conselhos pressionam por inovação.

Líderes falam em cultura, mentalidade de dono, colaboração, agilidade. Investe-se pesado em consultorias, programas de desenvolvimento, jornadas de cultura organizacional. Ainda assim, muitos processos travam.

Depois de 25 anos trabalhando com executivos no topo das organizações, aprendi uma verdade que não aparece nos relatórios estratégicos: o maior limite da transformação corporativa está na vontade.

O papel do ego na resistência à liderança

A maioria das pessoas não resiste à mudança em si. Resiste ao que acredita que pode perder com ela. Cargo deixa de ser função e vira identidade.

Poder deixa de ser responsabilidade e vira segurança. Dinheiro deixa de ser consequência e vira validação.

Quando a identidade está apoiada nessas estruturas, qualquer transformação corporativa soa como ameaça. E ninguém abre mão facilmente daquilo que sustenta o próprio ego.

O imperador-filósofo Marco Aurélio escreveu algo que atravessa séculos: “Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos.”

Liderar é aceitar a autonomia do outro

No ambiente corporativo, tentamos o contrário. Queremos controlar a reação do outro. Convencer, persuadir, insistir.

Mas mudança real é uma decisão íntima. É um ato de autonomia. Você pode oferecer visão. Pode oferecer clareza.

Pode oferecer feedback honesto e apoio estruturado. Mas não pode oferecer vontade.

Em algum momento, liderança deixa de ser ‘convencer’. Passa a ser ‘aceitar o limite da própria influência’.

Maturidade estratégica e evolução

Nem todo executivo acompanhará a transformação corporativa. Nem toda relação evoluirá. Nem toda liderança estará disposta a rever a própria identidade. E está tudo bem.

Maturidade estratégica não é acreditar que todos mudarão. É saber discernir quem quer crescer e quem quer apenas preservar o que já conquistou.

Talvez o papel mais sofisticado de um líder não seja transformar pessoas. Seja criar um ambiente onde quem deseja evoluir tenha espaço, e onde quem não quer, naturalmente, revele seu próprio limite.

Porque, no fim, você pode mudar uma empresa. Mas não pode mudar quem decidiu permanecer igual por causa da cultura.