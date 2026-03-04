Líderes Extraordinários

Governança de carreira: quem tem autoridade para te contrariar?

Uma reflexão sobre como decisões críticas exigem confronto qualificado

Governança corporativa: executivos defendem nas empresas, mas raramente aplicam na própria carreira.

André Freire
Colunista

Publicado em 4 de março de 2026 às 14h00.

Executivos experientes defendem governança corporativa com convicção. Exigem conselho independente, comitês estruturados, auditoria, métricas claras e accountability. Mas, quando o assunto é a própria carreira, operam como empresas familiares mal estruturadas: sem contraditório real, sem prestação de contas e, principalmente, sem alguém com legitimidade para dizer “você está errado”. A maioria das carreiras executivas fracassa não por falta de competência, mas por ausência de governança pessoal.

O paradoxo da senioridade

Quanto mais alto o cargo, menor o nível de fricção intelectual ao redor do executivo.

  • Subordinados filtram discordâncias.
  • Pares competem ou evitam confronto.
  • Conselheiros questionam a performance da empresa, não as decisões estruturais de carreira do CEO.
  • Amigos confundem apoio com validação.

O resultado é previsível: decisões relevantes  são tomadas com base em narrativas internas não testadas e toda narrativa interna parece coerente quando não é desafiada. Carreiras longas criam a ilusão de infalibilidade e executivos bem-sucedidos acumulam padrões de sucesso. O problema é que padrões passados geram excesso de confiança em contextos novos.

A pergunta desconfortável é simples:

Você está tomando decisões estratégicas com base em competência atual ou reputação passada? Sem governança pessoal, é impossível separar uma coisa da outra.

Muitos executivos:

  • Permanecem tempo demais em um cargo porque ainda performam bem.
  • Aceitam convites para conselhos por status, não por alinhamento.
  • Rejeitam movimentos laterais que aumentariam aprendizado, mas diminuiriam título.
  • Subestimam riscos reputacionais porque “sempre deu certo”.

Nada disso é irracional; é apenas humano. E é exatamente por isso que governança existe.

A ilusão do “eu me conheço”

Outro erro recorrente: acreditar que autoconhecimento substitui contraditório. Autopercepção não é auditoria independente. Você pode conhecer suas forças, mas dificilmente enxerga:

  • Seus vieses recorrentes.
  • Seus padrões de autoproteção.
  • As histórias que conta para justificar conforto.
  • Os riscos que evita por medo disfarçado de prudência.

Governança pessoal exige alguém que não dependa de você — financeiramente, politicamente ou emocionalmente — para dizer o que precisa ser dito e isso é raro, especialmente em nossa cultura brasileira emocional e pouco pragmática.

Sendo assim, quem deveria compor o seu “conselho de carreira”? Não se trata somente de mentores ocasionais ou networking estratégico. Trata-se de estrutura. Um conselho de carreira eficaz tem três características:

  1. Independência real - Pessoas que não ganham nada com sua decisão específica.
  2. Histórico de confronto honesto - Se nunca discordaram de você de forma frontal, não são conselheiros. São aliados.
  3. Visão sistêmica - Capacidade de analisar contexto, não apenas oportunidade isolada.

Poucos executivos formalizam isso. A maioria confia na informalidade. E a informalidade não sustenta decisões complexas; decisões de carreira são decisões de risco. Aceitar um novo cargo, entrar em um conselho, tornar-se investidor, mudar de setor — tudo isso envolve risco assimétrico.

Sem governança, você tende a:

  • Superestimar upside.
  • Subestimar impacto reputacional.
  • Ignorar custo de oportunidade.
  • Negligenciar efeito de segunda ordem.

A pergunta que raramente é feita é: Se essa decisão der errado, qual será o impacto estrutural na minha trajetória — e quem está me ajudando a enxergar isso agora? A ausência dessa conversa é o ponto cego mais comum entre executivos seniores. E há um risco silencioso que cresce com senioridade: isolamento intelectual.

Executivos passam a circular apenas entre:

  • Pessoas que os admiram.
  • Pessoas que precisam deles.
  • Pessoas que pensam de forma parecida.

O contraditório desaparece gradualmente e sem fricção, decisões parecem claras. Com fricção qualificada, elas ficam melhores. Lembre-se que governança não elimina risco, ela qualifica risco.

Faça três perguntas a si mesmo:

  1. Quem foi a última pessoa que disse que você estava tomando uma decisão ruim — e você considerou seriamente?
  2. Quem tem permissão explícita para questionar sua lógica estratégica?
  3. Quando foi a última vez que você mudou uma decisão relevante após ouvir um contraponto estruturado?

Se as respostas forem vagas, você não tem governança de carreira, você tem autonomia excessiva. E autonomia sem contraditório costuma produzir erros caros e bem justificados, o erro mais comum dos executivos experientes.  Executivos iniciantes erram por inexperiência, executivos experientes erram por excesso de confiança narrativa.

Com o tempo, a história da própria trajetória começa a fazer sentido demais. E quando tudo faz sentido, o risco aumenta, porque a vida real não é linear, e decisões complexas exigem tensão intelectual. Governança pessoal é maturidade estratégica. Criar um conselho informal de carreira não é sinal de fragilidade, é sinal de sofisticação. Empresas maduras não operam sem conselho; por que sua carreira deveria operar? Executivos passam décadas defendendo boas práticas de governança nas organizações, poucos aplicam o mesmo rigor a si próprios.

A pergunta final é direta:

Você está estruturando sua carreira como um ativo estratégico — ou apenas reagindo a oportunidades que reforçam sua narrativa?

Sem governança, a segunda opção tende a vencer, e o mercado costuma punir decisões mal auditadas, mesmo quando parecem brilhantes no momento em que são tomadas.

