Governança de carreira: quem tem autoridade para te contrariar?

Governança corporativa: executivos defendem nas empresas, mas raramente aplicam na própria carreira.
Colunista
Publicado em 4 de março de 2026 às 14h00.
Executivos experientes defendem governança corporativa com convicção. Exigem conselho independente, comitês estruturados, auditoria, métricas claras e accountability. Mas, quando o assunto é a própria carreira, operam como empresas familiares mal estruturadas: sem contraditório real, sem prestação de contas e, principalmente, sem alguém com legitimidade para dizer “você está errado”. A maioria das carreiras executivas fracassa não por falta de competência, mas por ausência de governança pessoal.
Quanto mais alto o cargo, menor o nível de fricção intelectual ao redor do executivo.
O resultado é previsível: decisões relevantes são tomadas com base em narrativas internas não testadas e toda narrativa interna parece coerente quando não é desafiada. Carreiras longas criam a ilusão de infalibilidade e executivos bem-sucedidos acumulam padrões de sucesso. O problema é que padrões passados geram excesso de confiança em contextos novos.
A pergunta desconfortável é simples:
Você está tomando decisões estratégicas com base em competência atual ou reputação passada? Sem governança pessoal, é impossível separar uma coisa da outra.
Muitos executivos:
Nada disso é irracional; é apenas humano. E é exatamente por isso que governança existe.
Outro erro recorrente: acreditar que autoconhecimento substitui contraditório. Autopercepção não é auditoria independente. Você pode conhecer suas forças, mas dificilmente enxerga:
Governança pessoal exige alguém que não dependa de você — financeiramente, politicamente ou emocionalmente — para dizer o que precisa ser dito e isso é raro, especialmente em nossa cultura brasileira emocional e pouco pragmática.
Sendo assim, quem deveria compor o seu “conselho de carreira”? Não se trata somente de mentores ocasionais ou networking estratégico. Trata-se de estrutura. Um conselho de carreira eficaz tem três características:
Poucos executivos formalizam isso. A maioria confia na informalidade. E a informalidade não sustenta decisões complexas; decisões de carreira são decisões de risco. Aceitar um novo cargo, entrar em um conselho, tornar-se investidor, mudar de setor — tudo isso envolve risco assimétrico.
Sem governança, você tende a:
A pergunta que raramente é feita é: Se essa decisão der errado, qual será o impacto estrutural na minha trajetória — e quem está me ajudando a enxergar isso agora? A ausência dessa conversa é o ponto cego mais comum entre executivos seniores. E há um risco silencioso que cresce com senioridade: isolamento intelectual.
Executivos passam a circular apenas entre:
O contraditório desaparece gradualmente e sem fricção, decisões parecem claras. Com fricção qualificada, elas ficam melhores. Lembre-se que governança não elimina risco, ela qualifica risco.
Faça três perguntas a si mesmo:
Se as respostas forem vagas, você não tem governança de carreira, você tem autonomia excessiva. E autonomia sem contraditório costuma produzir erros caros e bem justificados, o erro mais comum dos executivos experientes. Executivos iniciantes erram por inexperiência, executivos experientes erram por excesso de confiança narrativa.
Com o tempo, a história da própria trajetória começa a fazer sentido demais. E quando tudo faz sentido, o risco aumenta, porque a vida real não é linear, e decisões complexas exigem tensão intelectual. Governança pessoal é maturidade estratégica. Criar um conselho informal de carreira não é sinal de fragilidade, é sinal de sofisticação. Empresas maduras não operam sem conselho; por que sua carreira deveria operar? Executivos passam décadas defendendo boas práticas de governança nas organizações, poucos aplicam o mesmo rigor a si próprios.
A pergunta final é direta:
Você está estruturando sua carreira como um ativo estratégico — ou apenas reagindo a oportunidades que reforçam sua narrativa?
Sem governança, a segunda opção tende a vencer, e o mercado costuma punir decisões mal auditadas, mesmo quando parecem brilhantes no momento em que são tomadas.