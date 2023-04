VCI S/A conquista selo RA1000 do Reclame Aqui com melhor nota do setor

Com a nota mais alta da incorporação imobiliária na plataforma “Reclame Aqui”, a VCI acaba de conquistar o selo RA 1000, certificado de excelência no atendimento, atestando sua seriedade no processo de qualidade e a confiabilidade por parte dos seus clientes. Como o produto ofertado é uma solução de férias vitalícias de alto padrão, a VCI vem antecipando diversas experiências de entretenimento no decorrer da Contagem Regressiva, um conjunto de ações especiais que antecedem as inaugurações.

Já foram realizados diversos eventos, como shows internacionais do Dire Straits e Europe, uma área VIP do GP de São Paulo e viagens para a etapa do GP de Miami de Fórmula 1, além de uma série de atrações artísticas em suas salas de imersão pelo país, experiências gastronômicas e de lazer.

Além disso, a VCI promove o Day Use Experience levando uma atração diferente ao empreendimento todos os finais de semana. O complexo aquático de Ilha do Sol, que conta com uma piscina que toca música debaixo d’água e um palco para DJ, foi inaugurado recentemente, e é um dos grandes atrativos do projeto.

O relacionamento com o cliente é considerado um dos pilares mais importantes da empresa, que dedica um setor exclusivo para o atendimento, garantindo agilidade e facilitando a comunicação sobre o andamento das obras, esclarecimento de dúvidas, participação em eventos e outras exclusividades. Além da nota 9.0 no “Reclame Aqui”, que é uma avaliação considerada “ótima”, a empresa tem um alto índice de resolução de problemas, atingindo mais de 98%.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Marketplace ganha força em estratégias de performance e branding

Lucro & geração de caixa, gato e rato?

Dry Telecom quer 1 milhão de clientes e faturar R$ 40 milhões em 2023