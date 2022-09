Em novo momento, BRQ mira estratégia para alavancar expansão global

Por Bússola

A BRQ Digital Solutions, líder em Transformação Digital no Brasil, acaba de anunciar seu novo posicionamento de marca, acompanhando a constante evolução do mercado de tecnologia. A ideia é reforçar o compromisso da empresa em entregar soluções digitais completas e escaláveis, desde a concepção e desdobramento da estratégia até sua materialização, para seus mais de 150 clientes em oito países, principalmente no Brasil e na América do Norte.

“A BRQ nasceu ‘pure digital’, criando soluções cada vez mais personalizadas e conectadas aos objetivos estratégicos e visão de futuro dos clientes. Queremos projetar nosso portfólio de serviços no Brasil e a imagem da empresa no exterior e entendemos que agora é o momento ideal de ampliar o nosso propósito de acelerar negócios, por isso estamos usando o ‘We accelerate businesses’ como mote”, afirma o CEO e fundador da Companhia, Benjamin Quadros.

Com 29 anos de atuação, a BRQ já vê sua onda da Transformação Digital dar resultados. Em uma grande varejista de alimentos da América do Sul, por exemplo, o efeito foi de 40% de redução no custo do frete após a Companhia implementar uma plataforma digital de logística no e-commerce. Já para uma grande seguradora, houve 25 vezes mais inspeções com plataforma online de autovistoria baseada em Inteligência Artificial.

Na nova fase, a expansão internacional se torna o grande foco na avenida de investimentos da empresa. A BRQ planeja colocar a operação dos EUA no centro da estratégia e torná-la protagonista de sua atuação global. “O mercado norte-americano é 40 vezes maior que o brasileiro e nós vimos uma oportunidade de crescer a partir disso. Começamos a operação lá em 2008 e desde então crescemos. Agora o momento é de acelerar, conquistar novos clientes e levar nossa expertise para o mercado como um todo”, diz Quadros.

Recentemente, a BRQ fez aquisições estratégicas e integrou as operações de empresas como QDOIS, TOPi, BMSIX e Livetouch. Segundo o CEO, isso confirma a estratégia de ampliação e evolução das frentes de negócios em centros de excelência para desenvolvimento de soluções avançadas e de alta geração de valor em ações e clientes, tanto no Brasil quanto no mercado norte-americano.

Segundo Lígia Marcondes, CMO da BRQ, são praticamente três décadas acelerando os negócios dos nossos clientes com inteligência e tecnologia. Ao longo do tempo, expandimos para outras regiões do mundo e essa mudança refletirá em uma identidade global e multicultural, incluindo não só a estratégia no discurso, mas também da marca como um todo.

Crescimento acelerado

O ano de 2022 tem trazido um saldo positivo para a Companhia. No último balanço (2T22) foi possível observar que a BRQ manteve sua estratégia de crescimento consolidada e fechou o segundo trimestre com acúmulo de R$ 354,3 milhões em receita líquida — 23,5% superior à reportada no mesmo período do ano anterior.

Para Benjamin Quadros, a BRQ está no seu melhor momento, com o mercado de tecnologia superaquecido e uma crescente demanda por inovação e transformação digital. “A BRQ está no seu melhor momento para criar novas experiências, viabilizar novos negócios e simplificar o complexo, onde quer que o nosso cliente esteja”, afirma.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bruno Carone: Como reduzir o turnover dos talentos da área de TI

Precisamos falar de liderança para a inovação

Tecnologia não tira empregos: vem criando novas e remuneradas carreiras