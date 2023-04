80% das compras em e-commerce são realizadas por mulheres

Por Bússola

Segundo levantamento da Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, as compras realizadas por mulheres em 2022 representam 80% do total de transações, enquanto a base de clientes masculina aparece com 20%.

Os dados apresentados pela líder no mercado de software de gestão estão em

conformidade com uma pesquisa realizada com consumidores dos Estados Unidos, que apontou que as mulheres representam entre 70% e 80% dos responsáveis pelas decisões de compra de bens de consumo (fonte: Nielsen).

Ainda de acordo com o levantamento realizado pela Linx, a região Sudeste é a que

mais realiza compras on-line. Considerando os pedidos feitos em todo o país, 37% são de consumidores de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro (11%) e Minas Gerais (9%).

Ricardo Gonçalves, diretor da Linx Digital no segmento de omnicanalidade, explica que “há alguns anos, a região Sudeste vem se mantendo como a que mais consome pela internet com um percentual expressivo, em seguida estão as regiões Nordeste e Sul, que representam 16% e 15%, respectivamente, das vendas”.

O estudo da Linx considerou clientes do setor de moda, tecnologia e calçados que,

juntos, somam quase 10 milhões de pedidos somente em 2022.

