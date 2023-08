Investimento em negócios de impacto social

Maranha e Pappo Consultoria de Negócios, foram selecionados para a nova rodada de investimento da Plataforma de Empréstimo Coletivo da Sitawi Finanças do Bem. A iniciativa conta com a parceria estratégica do Instituto Sabin e o apoio da Próspera Social. O objetivo desta rodada é captar recursos para o desenvolvimento das duas empresas, que atuam como negócios de impacto social. A captação teve início essa semana e será realizada por meio da plataforma, pessoas físicas e jurídicas podem investir nos dois negócios, com valores a partir de R$ 10.

“Essas duas empresas foram selecionadas pelo seu alto potencial de gerar resultados sociais. Os valores a serem investidos serão revertidos em capital de giro, expansão da base de clientes e na estruturação de seus negócios – que, por consequência, irão aumentar o impacto dessas organizações”, afirma Bruno Girardi, diretor vice-presidente da Sitawi.

Essa é a 13ª Rodada promovida pela Plataforma Sitawi. O retorno do investimento acontece em 42 meses e taxa anual de 14%. Os valores desta edição se somarão aos mais de R$30 milhões já mobilizados pela Sitawi por meio de sua frente de Investimento de Impacto, beneficiando mais de 60 organizações nos últimos 15 anos.

“Estes investimentos são o que chamamos de ‘capital paciente’. Não são doações. Tampouco oferecem a mesma rentabilidade do mercado financeiro tradicional. Seu maior diferencial é que se destinam a projetos de impactos socioambientais reais e, ao mesmo tempo, garantem que o investidor tenha um retorno do capital. A diferença, em relação a outros investimentos do mercado financeiro tradicional, está no prazo em que esse retorno se dá – que é mais longo – e as taxas de remuneração próximas ou maiores que a inflação”, diz Girardi.

Um dos eixos estratégicos de atuação do Instituto Sabin é o fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto social. “Acreditamos que a oferta de capital a negócios de impacto nesta fase de sua jornada seja uma lacuna no ecossistema brasileiro e, também, por isso, somos parceiros estratégicos da Sitawi. Ademais, a plataforma ainda gera um segundo resultado social: ela viabiliza que qualquer pessoa possa, que tenha um mínimo de recurso para isso, se torne investidora de impacto, democratizando o investimento com propósito”, declara Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin.

Audiovisual para transformar a realidade

Estes investimentos, quando bem geridos, provocam transformações muito significativas. Trazem novas perspectivas de futuro”, resume Tiago Pereira, diretor executivo da Maranha, produtora de audiovisuais de cunho social. Os R$ 500 mil a serem investidos na empresa a partir dessa rodada trarão um novo ciclo de expansão. “A nossa intenção é incrementar a área comercial. Temos um grande portfólio de conteúdo do Terceiro Setor, mas precisamos ser mais proativos e buscar as empresas e agências que produzem comunicação com propósito social”, diz ele.

Tiago informa que a Maranha deverá criar um departamento de produção executiva. Ou seja, uma equipe que inscreve projetos junto a várias instâncias de governo ou organizações e capta no mercado os recursos para viabilizá-los a partir de múltiplos formatos de investimento – editais, leis de incentivo, parcerias privadas. A Maranha já recebeu investimentos de R$ 215 mil em uma rodada de investimentos da Sitawi em 2021, com o pagamento completo de todas as parcelas finalizadas este ano. “Na primeira rodada, tivemos uma transformação muito grande. Crescemos muito nos dois anos seguintes. Desta vez, esperamos uma expansão ainda maior”, afirma ele.

Empreendedorismo afrocentrado

Na Pappo Consultoria de Negócios, os R$ 200 mil a serem investidos a partir da 13ª Rodada de Investimento virão em excelente hora. A empresa afrocentrada presta serviços de consultoria financeira e em RH e tem como meta aumentar faturamento em 2,5 vezes. Já o objetivo em relação à equipe da casa é passar de 13 para perto de 20 colaboradores. Ambas as projeções são baseadas no período dos 42 meses de repagamento do empréstimo. Para Carlos Ribeiro, um dos sócios fundadores da empresa, isso só será possível com um forte investimento em tecnologia e na capacitação de pessoas. “A ideia”, resume ele, “é tornar os serviços da consultoria cada vez menos operacionais e mais consultivos.”

“O grande diferencial da Pappo é sermos parceiros de negócios dos clientes. Não é só entregar o serviço, mas, efetivamente, trazer um foco ao resultado deles”, explica. O empresário quer – com o investimento em ferramentas de TI – liberar a sua equipe para ganhar mais tempo para se capacitar e para estar mais próximo do cliente. “Está vindo aí a Reforma Tributária”, exemplifica Ribeiro. “Precisamos de ter um pessoal super antenado com a nova legislação e compreendendo quais serão os impactos que deverá trazer aos negócios e processos”, diz. Para ele, o investimento de impacto previsto na rodada da Sitawi é muito importante: “principalmente devido ao maior prazo de pagamento e por ser mais humano”.

