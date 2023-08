LaLiga investe quase € 2 bilhões no desenvolvimento de clubes

Seguindo o cronograma iniciado pelo seu reposicionamento de marca, a LaLiga anunciou nesta quarta feira, 8 de agosto, a continuidade do LaLiga Impulso. Estabelecido em acordo com o fundo de investimento global CVC, o projeto atende a 38 dos 42 clubes da entidade, injetando € 1,929 bilhão na criação e consolidação de projetos voltados para o crescimento.

Com a intenção de acelerar em 20 anos a estrutura de negócios dos clubes, o LaLiga Impulso permite o uso das verbas em aspectos predeterminados: 70% para infraestrutura, transformação digital, tecnologia, comunicação e marketing; 15% para a otimização da estrutura financeira e 15% para o aumento de salário de membros dos times.

Em junho deste ano a LaLiga recebeu a terceira parcela do investimento da CVC, correspondente a € 482 milhões, e o pagamento final está previsto para o final da temporada 2023-2024. Para este período, a entidade pretende executar uma série de ações e projetos voltados para a expansão em âmbito global.

Revolução e “gamificação” do audiovisual

Segundo os delegados da LaLiga no Brasil, Daniel Alonso e Leonardo Cunha, um dos principais objetivos é a captação e fidelização do público jovem, que pouco acompanha o esporte por meios tradicionais. Para tal, é planejada uma revolução audiovisual, que irá promover a fusão entre futebol e videogames.

A ideia é utilizar novas tecnologias e técnicas de direção para trazer a estética dos jogos digitais para o campo, utilizando gráficos dinâmicos, câmeras de alta resolução, drones e câmera aérea. O resultado esperado é um espetáculo real com linguagem audiovisual semelhante à observada em partidas digitais de jogos como o "FIFA 22" e outros títulos da EA Sports, parceira e atual detentora de namining rights da LaLiga.

Combate ao racismo

Dentro do planejamento para a próxima temporada a organizadora ainda reconheceu a necessidade de ação para o combate ao racismo e preconceito dentro dos estádios. Em resposta à citação das críticas recebidas durante os casos envolvendo o jogador Vinícius Jr., os delegados admitiram a impossibilidade de a organização tomar ação direta para punir possíveis detratores, mas afirmou que a meta é estabelecer canais para denúncia e educar torcedores e jogadores.

Este objetivo será trabalhado através da plataforma LaLiga vs. Racismo, que funcionará como canal de denúncias com processo acelerado pelo acesso via QR Code. A versão aplicativo está com disponibilidade prevista para a semana que vem e a ferramenta também irá conter informações sobre planos de ação e formas de combater o racismo.

“É um trabalho de formação do torcedor. Vai demorar e vai levar seu tempo. Mas temos de fazer de tudo, da nossa parte, para acabar com esse problema”, afirma Daniel Alonso.

