A educação como chave para o "S" de ESG

O conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance), que busca a integração de práticas ambientais, sociais e de governança nas estratégias corporativas, tem ganhado destaque crescente com uma abordagem que transcende o compromisso com a sustentabilidade ambiental, englobando também o impacto social positivo na sociedade. Nesse contexto, ações sociais que promovem educação e oportunidades no mercado de trabalho se tornaram cruciais para o crescimento sustentável de comunidades ao redor do mundo.

Um exemplo dessa união entre valores ESG e ações sociais concretas de educação é a parceria entre a Hotmart, empresa global de tecnologia e líder em Creator Economy, e o Observatório de Favelas, organização da sociedade civil de pesquisa e consultoria sobre favelas e fenômenos urbanos. Juntas, e com o apoio da Juventude Negra Política (JNP), que atua na promoção da educação cívica e no fortalecimento da democracia na América Latina, as entidades realizaram o Hotmart Decola, um programa de formação teórica, técnica e prática voltado para jovens moradores de áreas periféricas de Belo Horizonte interessados em conhecer mais sobre mercado de criação de conteúdo ou trabalhar como gestores de tráfego, estrategistas de lançamento, videomakers e copywriters.

“O projeto faz parte da estratégia ESG da Hotmart, no eixo de responsabilidade social, que desenvolve e apoia iniciativas voltadas para a educação, empreendedorismo e tecnologia para públicos em vulnerabilidade social. Nosso maior objetivo com o Hotmart Decola é contribuir para que, por meio do ensino, estes jovens se tornem futuros profissionais da Creator Economy e sejam incluídos neste mercado que se encontra em pleno crescimento”, comenta Edivânia Silva, gerente de ESG da Hotmart. “Como referência nessa economia, a Hotmart entende a importância de fomentar e impulsionar projetos assim, que não só retribuem à sociedade, mas também estão conectados com o modelo de negócio da companhia”, completa.

Como foi o projeto Decola?

Ao longo de maio e agosto, o programa mentorou 20 jovens, entre 18 e 28 anos, que foram encorajados a criar agências autorais e desenvolver produtos digitais para criadores de conteúdo também periféricos, ajudando-os a transformar seus conteúdos em um negócio. A iniciativa teve sua conclusão no último dia 8 de agosto, no escritório da Hotmart, em Belo Horizonte, quando os alunos puderam apresentar seus trabalhos finais.

“Criamos a Agência Pluri e fizemos a estrutura de um lançamento para uma empreendedora do ramo de acessórios”, comenta Pedro Lages, de 25 anos, um dos alunos do Hotmart Decola. “Depois do projeto eu quero investir na criação de conteúdo, pois já fazia isso antes, mas sem compreender todos os processos anteriores que são importantes. Também desejo trabalhar na área ajudando outras pessoas. Me apaixonei por copywriting e por edição de vídeos”, finaliza.

Já Patrícia Maria, de 28 anos, outra aluna do programa, deseja levar as estratégias de marketing aprendidas para o universo do seu trabalho. “Considero esse curso um pilar importante para a minha carreira”, comenta a jovem, que é atualmente estagiária da Superintendência Regional de Ensino de Minas Gerais.

Outros depoimentos dos alunos em vídeo de agradecimento aos professores:

Educação, diversidade e inclusão

Ao fornecer formação, networking com especialistas do mercado e potencializar o empoderamento de jovens de diferentes realidades, o Hotmart Decola aposta em uma Economia Criativa mais diversa e inclusiva. Os alunos participantes desta primeira edição seguirão recebendo apoio das realizadoras através de iniciativas da empresa, com o intuito de se conectar com criadores de conteúdo em busca de profissionais e manter-se em constante aprendizado. Um exemplo disso é a ida dos jovens ao FIRE FESTIVAL, evento da empresa que acontece nos próximos dias 24, 25 e 26 de agosto e reúne os maiores nomes do empreendedorismo digital e criação de conteúdo.

“Fomentar a presença qualificada da juventude periférica na Creator Economy certamente alarga as possibilidades desse campo que já sabemos em expansão. O poder de imaginação, criatividade e inovação que essa juventude traz é imenso. O Hotmart Decola é um grande passo nesse sentido e só é possível porque é uma construção coletiva, empresas e organização da sociedade civil trabalhando juntas e comprometidas com a transformação social.”, comenta Priscila Rodrigues, diretora do Observatório de Favelas.

“Projetos estratégicos em parceria com organizações de diferentes setores podem e têm o potencial de transformar não só a realidade individual de cada um, mas também de grupos que historicamente têm menos oportunidades no mercado de trabalho, além de destacar a importância da ampliação da colaboração entre setor privado e terceiro setor para o impacto social positivo em larga escala, como já tem sido feito em outros países latinoamericanos semelhantes ao Brasil.”, finaliza Dú Pente, diretor-executivo da JNP.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Creator Economy vai muito além de dancinhas no TikTok. Saiba mais

Gerando Falcões leva desenvolvimento social para Anufood Brazil 2022

ESG: Sustentabilidade no planejamento estratégico