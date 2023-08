Bússola & Cia: Construtora Lotus já superou R$ 3 bilhões de Valor Geral de Vendas

Por Márcio de Freitas

A construtora Lotus aposta em inovação para lançar sua nova sede em Brasília e ampliar de forma definitiva a expansão da marca no país, com parcerias internacionais no horizonte. O empreendimento corporativo “AAA”, intitulado Lotus Prime, acaba de receber a certificação LEED Gold, classificação que obedece aos mais altos padrões de sustentabilidade, eficiência e excelência ambiental do empreendimento. A construtora já superou mais de R$ 3 bilhões de Valor Geral de Vendas, em mais de 360 mil metros quadrados (de área construída, em construção e fase de projeto). Esse números a colocam entre as principais construtoras do país. Com pouco mais de cinco anos de mercado, o comando em compartilhado por Luiz Felipe Hernandez e Ruy Hernandez. Ambos tem no histórico de venda um empreendimento referência em sustentabilidade ao Banco Mundial, o Lotus Corporate.

Aportes

O dr.consulta encerrou sua rodada série D com o aporte de R$ 125 milhões agregando duas novas instituições de fundos de investimento: o BID Invest aportou R$ 49 milhões, e a JICA (Agência de Cooperação Internacional do Governo Japonês), que investiu com R$ 44 milhões. O restante veio da Kamaroopin em associação com o Pátria Investimentos, com outros co-investidores. O fundo de impacto Lightrock, atual investidor da companhia, aumentou sua participação no dr.consulta após esta rodada. A rodada, que teve início em agosto de 2022, já havia captado R$ 170 milhões.

Logística

O Grupo DPSP, segunda maior rede do varejo farmacêutico com mais de 1.450 lojas em nove estados brasileiros, se uniu à plataforma logística Frete Rápido. O grupo contou com a tecnologia transformar a logística de distribuição no setor farmacêutico e aprimorar ainda mais a experiência dos consumidores com entregas ágeis e rastreáveis em tempo real. A iniciativa permite uma maior eficiência operacional, redução de custos e melhoria na qualidade das remessas.

Ouro da Aura

A Aura Minerals, mineradora de ouro e cobre, comunicou a produção da primeira barra de ouro da unidade da empresa no Tocantins. O processo de ramp-up da Aura Almas está rodando acima do esperado, após três meses do início da operação já foram processadas na mina aproximadamente 152 mil toneladas de minério, sendo 46 mil toneladas em junho e 106 mil toneladas em julho, resultado próximo à capacidade nominal de 114.000 toneladas por mês da planta. Com base nesses resultados, a Aura Minerals confirma a expectativa de alcançar o guidance de 23.000 a 28.000 onças ainda este ano.

Sabin

A 13ª Rodada de investimento promovida pela Sitawi Finanças do Bem teve início em agosto e conta a parceria estratégica do Instituto Sabin e o apoio da Próspera Social. Maranha e Pappo Consultoria de Negócios foram selecionadas para a nova rodada que vai captar recursos para o desenvolvimento das duas empresas, que atuam com negócios de impacto social. Pessoas físicas e jurídicas podem investir nos dois negócios, com valores a partir de R$ 10. O retorno do investimento acontece em 42 meses e taxa anual de 14%. Os valores desta edição se somarão aos mais de R$ 30 milhões já mobilizados pela Sitawi por meio de sua frente de Investimento de Impacto, beneficiando mais de 60 organizações nos últimos 15 anos.

Atividades petroquímicas

Com a discreta melhoria do ciclo petroquímico, a Unigel informa que está retomando as atividades da sua unidade de estireno localizada em Cubatão (SP) e, em breve, comunicará repartida adicionais. E, em consonância com essas retomadas, a Empresa comunica que está acordando com os debenturistas a realização de assembleia geral, a ser realizada no próximo dia 5 de setembro de 2023, para redefinição dos termos e prazos de seus acordos.

10 anos

O LIDE FUTURO completa uma década neste mês, sob comando de Laís Macedo, que começou como estagiária na organização. O grupo contará com 15 comitês, comandado por filiados. Em 10 anos, o LIDE FUTURO soma mais de 5 mil líderes conectados e 400 eventos realizados. Como parte das comemorações, o LIDE FUTURO também anuncia a 2ª edição do Summit Future is Now, em outubro. O encontro espera reunir mais de 200 líderes e tem como primeiro palestrante confirmado o empreendedor social, Eduardo Lyra, presidente da ONG Gerando Falcões.

Gestão de bens

A Petrobras possui mais de 80 mil ativos imobiliários pelo Brasil, e investiu mais de R$ 12,7 milhões na tecnologia de gestão desenvolvida pela 4Asset Tecnologia S/A, empresa do Grupo Verante. O sistema agrupa, em uma única base, todas informações dos ativos imóveis necessários à operação e governança da Petrobras, que substituirá cinco sistemas por apenas um, otimizando a regularização e valoração desses imóveis.

Parceria fiscal

A G2L (Grupo Gerdau) reduziu o tempo processual e os riscos financeiros em parceria firmada com a Dootax, startup de automação fiscal. A companhia automatizou o processo de recolhimento de guias tributárias, com rotina fiscal mais eficiente e econômica. A empresa alega ter conseguido transformar um processo que demandava 4 horas de trabalho em uma operação instantânea e à prova de erros.

Investimento internacional

O presidente-eleito da CNI, Ricardo Alban, que toma posse no fim de outubro, desembarca domingo (20) em Johanesburgo para a reunião do Conselho Empresarial dos Brics (Cebrics) e para a Cúpula do bloco de olho em negócios e parcerias para a indústria brasileira. O cenário é promissor e a agenda, intensa.

Os BRICs somam 42% da população mundial (3,2 bilhões) e representam 25% do PIB mundial (US$ 25,8 trilhões). Os investimentos diretos estrangeiros nesses países quadruplicaram na última década. Os países possuem abundantes recursos naturais, com grandes reservas de petróleo, gás natural, minério de ferro, ouro, água e milhões de hectares cultiváveis com soja, milho e trigo, e produção animal, sobretudo no Brasil. “ A revitalização da indústria é relevante por este ser o setor que mais move o desenvolvimento da economia pela inovação e pelo avanço tecnológico”, destaca Alban.

Inclusão

A Media.Monks lançou a primeira escola virtual de Social Media para pessoas com deficiência do Brasil. O objetivo é capacitar os alunos, fomentando a inclusão digital e requalificação profissional. As aulas estarão disponíveis em libras e com audiodescrição, sendo divididas por matérias como: planejamento de conteúdos e estratégia para calendário de posts. De acordo com Letícia Sacco, sênior de Recursos Humanos da Media.Monks, a iniciativa é um importante projeto de cunho social desenvolvido pela empresa. As inscrições estão abertas.

Energia social

A ExxonMobil Brasil firmou apoio com a Associação Gol de Ouro que tem como objetivo levar esporte, educação, saúde e lazer para crianças e pré-adolescentes do município de Queimados, no Rio de Janeiro. O apoio contou com um investimento de mais de R$ 250 mil e impacta 82 estudantes na região. Além do futebol, o projeto promove o desenvolvimento físico e psicológico, além de complementação escolar. O valor foi doado, por meio de incentivos fiscais como rege a Lei de Incentivo ao Esporte.

Leilão

A Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) colocou à venda 239 imóveis com descontos que podem chegar a 76% do valor da avaliação, por meio de vendas 100% online no site emgeaimoveis.com.br. São imóveis em todas as regiões do país, com valores a partir de R$ 13.440 até R$ 2.553.873. Entre as oportunidades estão casas e apartamentos. Um exemplo é um apartamento na cidade de São Paulo (SP) com área construída de 111.98m². O imóvel foi avaliado em R$ 740.000 e está anunciado na plataforma por R$ 482.317, com desconto de 35%, ou seja, uma economia de R$ 257 mil reais.

Destaque

Depois de captar quase R$ 10 milhões de fundos como a DOMO Invest, a Faster foi reconhecida recentemente pelo ranking "Top 100 LATAM startups to watch" da Dealroom.co!, empresa que fornece dados sobre startups, composto por organizações de toda América Latina. A startup de design por assinatura que nasceu com o propósito de unir designers talentosos às principais big techs do mundo foi destaque no 4ª lugar na lista, ao lado de empresas como Nomad e Caju.

Seed

Com apoio do Grupo FCJ, a Smartis e a Bill App foram selecionadas pelo maior programa de aceleração de Minas Gerais – o Seed (Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), primeiro projeto dessa natureza financiado apenas por recursos públicos. As startups que chegarem ao final da seleção vão receber um capital seed de até R$ 100 mil. Também serão contempladas com serviços de acompanhamento e de aconselhamento técnico, gerencial e estratégico..

Mulher empreendedora

O Brasil é o 7° país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo, segundo dados do GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Dos 52 milhões de pessoas empreendedoras no país, 57% são mulheres. Para esse público, a Semente Negócios executou 11 programas exclusivos para o público feminino em 2022 - 2.106 mulheres foram impactadas. Um dos programas foi o Sebrae Delas Mulher de Negócios, uma iniciativa do Sebrae Nacional, em que a Semente foi responsável técnica nos estados SC, MS e ES.

Galinha empreendedora

A Galinha Pintadinha participará de mais uma edição do LicensingCon, principal feira do setor de licenciamento da América Latina. O evento acontece nos dias 23 e 24 de agosto, das 10h às 19h, na Vila dos Ipês, em São Paulo. O objetivo é fortalecer os relacionamentos na área e mirar novos negócios.

Alimentar

A Connecting Food distribuiu 2.637 toneladas de alimentos na região sudeste, sendo somente em São Paulo 1.972 toneladas de alimentos que complementaram 3,6 milhões de refeições na mesa dos brasileiros.

Pets

A Capri Venture terá presença no Pet South América 2023, a mais importante feira pet voltada para negócios da América Latina. Apresentando as startups de seu portfólio, a Venture Builder com valuation de R$ 47,2 mi levará tecnologia e inovação para o evento que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto, no São Paulo Expo.

Seleção

A VENTIUR Smart Capital irá selecionar 10 startups para aceleração por meio do edital Inova Pernambuco, em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE). Para participar da seleção, é preciso se inscrever até o dia 21 de agosto. O edital com mais informações e o link de inscrições estão no site . As escolhidas serão anunciadas no dia 30 de agosto, e o processo de aceleração acontece de 4 de setembro de 2023 a 22 de março de 2024. Para participar, é preciso que as startups estejam sediadas em Pernambuco ou, após o segundo mês do programa, abram um CNPJ no Estado.

Estande

O maior encontro dos mercados financeiro e de capitais do Brasil, o ANBIMA Summit 2023, acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto. O evento abrigará, na Oca do Ibirapuera, em São Paulo, discussões sobre o futuro da indústria de investimentos, as transformações trazidas pela inteligência artificial, o avanço da tokenização, mudanças no comportamento do investidor e muito outros assuntos. A BlockBR - Digital Assets Infrastructure terá estande onde atenderá dúvidas e fará apresentações direcionadas à aplicabilidade e possibilidades de migração do mercado tradicional, nova infraestrutura e oportunidades do ambiente tokenizado.

Reconhecimento facial

O Porter Group S.A contabilizou 11,1 milhões de aberturas de portas por reconhecimento facial nos primeiros meses de operação do "Leitor Facial Porter". A tecnologia transforma o rosto dos moradores em “chave de acesso” para a entrada em condomínios em até 3 segundos e já está ativa em mais de 600 prédios residenciais, com cerca de 80 mil moradores e 32 mil visitantes cadastrados no Brasil. Mudança A BRK trouxe Henrique Sauerbronn como diretor-comercial e de marketing, e Cristiano Tanganelli, cofundador da nstech, como novo vice-presidente. As mudanças miram alcançar crescimento de 27,5% de faturamento em 2023.

