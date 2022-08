Investidores compram participação da Non Stop

Por Bússola

O grupo de comunicação Mene & Portella (M&P), por meio de sua vertical de inovação, a CaptAll Ventures, junto com Janguiê Diniz e João Kepler, adquiriu 25% de participação na Non Stop, empresa especializada em marketing de influência que agencia influenciadores como Whindersson Nunes, Simone Mendes, Gkay, Tirullipa e vários outros grandes nomes do entretenimento.

Com o investimento, a Non Stop confirma um valuation (avaliação de mercado) de mais de R$ 200 milhões, fortemente impulsionado por publicidade e shows. A novidade chega atrelada ao processo de expansão da companhia, visto que os novos investidores somarão expertises nas áreas de governança corporativa, compliance, comunicação estratégica, mercado de capitais e eventos.

O marketing de influência ganhou uma grande movimentação nos últimos anos. Segundo dados da CB Insights, o segmento movimentou mais de US$ 1,3 bilhão no ano passado. Com o desenvolvimento de mais tecnologia, crescimento dos micro e nano influenciadores, live commerce, bem como metaverso e NFTs, os tokens não fungíveis, o potencial da indústria da influência deve crescer ainda mais.

Segundo Alex Monteiro, sócio-fundador da Non Stop, o investimento será usado na expansão dos negócios da empresa. “Estamos muito felizes com a chegada dos novos sócios-investidores e em aprender com a experiência que eles trazem. Esse investimento será usado para expansão do nosso ecossistema de soluções, contratações e para continuarmos a crescer”, afirma.

“Vejo grande sinergia entre a atuação da Non Stop e o que eu acredito como um trabalho que faz a diferença. Essa parceria é uma oportunidade de unirmos forças e potencializarmos o marketing de influência no país”, afirma Janguiê Diniz, empreendedor empresarial, controlador do grupo Ser Educacional, presidente do venture capital Epitychia e acionista da BossaNova Investimentos.

Já para o investidor-anjo e escritor João Kepler, “cada vez mais as empresas estão entendendo o potencial de se trabalhar com influenciadores e com isso o mercado vai continuar movimentando cifras milionárias”.

A iniciativa também ganha força pela sinergia com a CaptAll Ventures — capiteaneada pelos sócios Nilio Portella e Túlio Mêne. A empresa tem no seu portfólio a eMotion, holding de startups focada em economia criativa, dona de mais de 130 canais no YouTube e no Kwai e controladora das startups One Big Media, Oinc Filmes e Hitbel. O grupo já é um dos maiores em mídia digital do país. “Nossa estratégia é somar com a Non Stop. Somos uma holding de comunicação com 14 empresas, com audiência de meio bilhão de views em mais de 100 canais digitais próprios, em múltiplas plataformas”, destaca Túlio Mêne.

“Estamos construindo uma grande companhia. Vamos fortalecer a Non Stop com o nosso grupo de comunicação e experiência de mais de 20 anos no mercado publicitário e na economia criativa. Somando os ativos próprios e os sob gestão, temos mais de 240 canais relevantes e 70 milhões de inscritos e vamos levar toda essa expertise e conhecimento para a Non Stop”, declara Nilio Portella.

Em recente levantamento feito pela Non Stop, em 2021 houve um crescimento de 316% na procura por ações com influenciadores digitais, comparado ao ano anterior, quando a pandemia da covid-19 chegou de surpresa para a economia. Os segmentos que mais demandaram foram de alimentos, tecnologia, bebidas, esportes, financeiro, entretenimento e empresas de varejo.

“O prognóstico dos próximos anos, inclusive deste, é que a busca de influenciadores cresça cada vez mais. Quem souber explorar essa oportunidade, pode garantir um espaço importante no mercado e na timeline do usuário”, afirma Alex Monteiro.

