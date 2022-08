A importância dos cupons de desconto em um cenário de crise econômica

Por Nara Iachan*

Os cupons de desconto têm desempenhado um papel importante para o marketing desde o final dos anos 1880. Eles foram criados pela Coca-Cola, em 1887, quando a empresa ofereceu aos clientes um bilhete escrito à mão que dava direito a um copo grátis da bebida. Essa tática foi tão bem-sucedida que ajudou a transformar a pequena empresa de bebidas em uma marca nacionalmente conhecida.

Desde então, as promoções cresceram em popularidade, principalmente em tempos de crise econômica. Os cupons decolaram durante a Grande Depressão, quando as famílias procuravam maneiras de economizar em alimentos e necessidades básicas. Essa mesma tendência ocorreu durante a recessão econômica de 2008, com um salto de mais de 20% no uso de cupons. O atual clima financeiro gerado pela pandemia do covid-19 e outras instabilidades também deu início a uma tendência semelhante, pois os consumidores procuram aumentar as possibilidades de consumo com o mesmo valor gasto.

Durante uma crise, fornecer valor ao cliente é algo fundamental. O aumento de compradores preocupados com o orçamento impulsiona o consumo de cupons e eles estão mais acessíveis hoje do que nunca. Para exemplificar, as promoções são mais fáceis de obter, ativar e resgatar hoje em dia com cupons digitais e aplicativos integrados.

As promoções digitais causaram uma mudança dramática na indústria de diferentes lugares do mundo. Os cupons, que em muitos países ainda eram muito fortes em mídias físicas (recortados de jornais, por exemplo) antes da pandemia, agora estão cada vez mais fortes em sites e aplicativos - integrados diretamente às experiências de compras online. As mudanças de hábitos e o aumento do uso de comércio eletrônico são os grandes responsáveis por isso.

Os cupons digitais tornam a economia de dinheiro simples, rápida e acessível aos consumidores em geral. Com a fidelidade à marca em disputa nesses tempos de crise, as empresas buscam maneiras de garantir que as pessoas permaneçam fiéis aos seus produtos e promoções digitais são uma ótima maneira de fazer isso. Com as estratégias do mercado de cupons digitais, os anunciantes conseguem direcionar seu público ideal para atingir os consumidores certos. Ao estender os incentivos no momento certo, as empresas podem conquistar ou manter clientes, oferecendo valor e recompensando a fidelidade.

Algo fundamental é alcançar os compradores onde quer que eles estejam, oferecendo acesso fácil aos cupons. Isso pode ser alcançado configurando promoções com base nas necessidades da marca, e pode ser qualquer coisa, desde uma campanha de mídia social, mídia de exibição, promoções digitais, promoções integradas ou colocando uma promoção em uma plataforma de cupons como a Cuponeria.

Mas é crucial que a decisão sobre onde e como promover cupons para uma marca seja baseada em um plano estratégico respaldado por dados de comportamento do consumidor. A estratégia certa de marketing de cupons on-line pode fazer toda a diferença. Os varejistas podem capitalizar a mudança atual para compras on-line, aproveitando o aumento do tráfego e desenvolvendo uma estratégia de marketing de cupons que se concentra em vendas on-line e campanhas digitais integradas.

Com o mercado em mudança, as marcas precisam garantir que estão entregando promoções de forma eficiente e eficaz, aproveitando os dados históricos de compras para oferecer as promoções de melhor desempenho, de forma a aumentar o volume de vendas à medida que mais compradores buscam valor, e segmentando públicos específicos para reconquistar consumidores perdidos ou mesmo manter os recém adquiridos. Isso acaba gerando um ganha-ganha. Consumidores se beneficiam dos descontos, que permitem aumentar a cesta de consumo em tempos de crise; canais de distribuição, como sites de cupons, atuam como a ponte em meio a essas transações; e as empresas fornecedoras conseguem anunciar de forma mais certeira, vendendo mais e fidelizando os clientes.

*Nara Iachan é fundadora e CMO da Cuponeria

