Instituto mobiliza 300 parceiros por educação de jovens vulneráveis

Há duas décadas, o Instituto Apontar busca crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e utiliza diferentes iniciativas para desenvolver seu potencial e conectá-los a oportunidades.

Nesta semana, a entidade realizou um pilar da sua operação: seu jantar anual, que reuniu, entre outros, parceiras como Vinci Compass, VRA Advogados, Gallagher, Occam e PRIO.

Foram 300 os convidados para o jantar em uma residência no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. A edição deste ano, a maior já realizada pelo instituto, reforça a capacidade do Apontar de ampliar sua rede sem abrir mão do cuidado na construção de um ambiente íntimo e acolhedor.

Expansão nacional e internacional das ações

O tema desta edição foi a internacionalização. Não como expansão operacional para fora do país, mas como reflexo da maturidade da atuação do instituto e das novas oportunidades que vêm sendo construídas para seus atendidos.

Nos últimos anos, jovens acompanhados pelo Apontar passaram a acessar experiências em contextos internacionais, como o Sigma Camp, programas de verão em universidades como a Purdue University, além de trajetórias que já levaram estudantes ao Japão e a instituições de excelência como a Sciences Po, uma das melhores universidades do mundo em ciências sociais e relações internacionais.

Ao mesmo tempo, o instituto avança em sua presença no território nacional, com a expansão para Resende, ampliando o acesso a oportunidades para jovens talentos em novas regiões.

Celebração e colaboração

A noite também foi marcada por experiências que refletem esse ecossistema de colaboração. Pelo terceiro ano consecutivo, o buffet foi assinado por Roberta Pederneiras, um dos nomes mais reconhecidos da alta gastronomia, reforçando a consistência e o cuidado na construção do evento.

Os convidados receberam presentes da Granado, marca icônica do Rio de Janeiro, reconhecida por sua tradição e qualidade, e da Pecan Confeitaria, destaque na cena carioca pela excelência de seus produtos artesanais, considerada uma das grandes referências da doceria na cidade.

Ao longo do evento, os convidados participaram de sorteios que reforçam a conexão com parceiros que compartilham valores com o Instituto Apontar. Entre eles:

Uma obra da artista e designer de joias Iara Figueiredo, cujas peças autorais traduzem identidade e expressão;

Experiências no Rituaali, maior spa médico do Brasil, referência em medicina do estilo de vida e bem-estar, localizado em meio à Mata Atlântica;

Hospedagens no Carnaúba, no Preá, Ceará, um dos destinos mais desejados do momento para a prática de kitesurf, unindo natureza, esporte e experiência.

Mais do que celebrar conquistas, o jantar evidencia um momento de amadurecimento institucional, em que o Apontar amplia seu alcance, atravessa novas fronteiras e consolida sua atuação como referência no desenvolvimento de jovens com altas habilidades no Brasil.