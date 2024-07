Capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade abre portas no mercado de trabalho

As empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de investir em programas de capacitação para jovens, especialmente diante de desafios como a escassez global de talentos e as exigências crescentes de qualificação profissional. O relatório Future of Jobs 2020, do Fórum Econômico Mundial, mostrou que metade de todos os trabalhadores do mundo vai precisar de requalificação até 2025.

No Brasil, dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que os jovens entre 14 e 24 anos enfrentam grandes barreiras para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Apenas 50,5% desses jovens estão trabalhando e, entre eles, cerca de 45% estão em situações informais.

Diante desse cenário, torna-se fundamental investir em iniciativas que garantam a inclusão produtiva de adolescentes e jovens, antes mesmo que ingressem no ensino superior. Iniciativas focadas na capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social têm demonstrado ser um diferencial positivo, beneficiando tanto as empresas que as apoiam quanto os próprios jovens e suas comunidades.

Exemplos práticos desses programas podem ser observados na Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e no BMW Group Brasil.

ABBC e a formação para o mercado financeiro

Um projeto personalizado entre a ABBC e o Espro (Ensino Social Profissionalizante) promove a "Formação para o Mundo do Trabalho e Mercado Financeiro". Esse programa capacita jovens em situação de vulnerabilidade para ocuparem posições de entrada em empresas, especialmente em instituições financeiras. Com uma carga horária de 200 horas, o curso é dividido em módulos que cobrem desde educação financeira até imersões práticas no setor, com a participação de voluntários em palestras, visitas e mentorias.

Segundo Sílvia Scorsato, presidente da ABBC, os jovens que concluem o curso estão prontos para ingressar no mercado de trabalho, aptos a ocupar posições juniores em instituições financeiras. “A ABBC facilita o ingresso desses jovens no mercado de trabalho, divulgando os currículos e incentivando a contratação pelas instituições financeiras associadas. Além disso, promove a integração entre ambos os lados, possibilitando a participação das associadas no processo de formação, por meio de palestras, visitas e mentorias”, explica. O ecossistema da ABBC reúne mais de 120 organizações associadas.

Nauanny Costa, embaixadora jovem Espro. (Espro/Divulgação)

BMW e o desenvolvimento de jovens para a indústria automotiva

O BMW Group Brasil, também em um projeto personalizado com o Espro, oferece um programa de capacitação que beneficia jovens da comunidade ao redor de sua planta em Araquari (SC). O projeto, conhecido como "Geração BMW", tem duração de oito meses e atende 30 jovens com idades entre 15 e 18 anos. O currículo inclui marketing pessoal, educação financeira, iniciação ao inglês e introdução ao mercado automotivo, além de imersões em diferentes áreas da fábrica.

Otavio Rodacoswiski, diretor-geral da planta Araquari do BMW Group Brasil, destaca que "os jovens profissionais formados no Geração BMW podem ingressar no BMW Group Brasil de diversas maneiras, seja pelo programa de jovens aprendizes, de estágio ou por contratação direta". “Esse programa não só prepara os jovens para os desafios do mercado de trabalho mas também alinha suas habilidades às necessidades específicas da indústria automotiva”, explica.

Transformação social e profissional

Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro, explica que a customização dos programas de capacitação de acordo com as necessidades das empresas parceiras ajuda a fechar “gaps” de mão de obra qualificada em determinados setores. Mas ressalta que a formação vai além da capacitação técnica.

"Quando o jovem em situação de vulnerabilidade social começa o programa de capacitação, ele não olha direto no seu olho em uma conversa, e no último dia ele está em pé, na frente de um grupo, fazendo contato visual direto e contando o projeto de vida dele por meio de um PPT”, afirma Saade.

“É uma transformação de comportamento, e isso é tão importante quanto o aprendizado técnico ou da tecnologia.”

A mudança dos jovens é consequência do desenvolvimento de habilidades comportamentais e da ampliação de suas perspectivas de vida. “Eles passam a entender que podem ocupar espaços no mundo do trabalho”, afirma o superintendente. As empresas, por sua vez, ganham ao incorporar esses jovens capacitados aos seus processos seletivos, obtendo profissionais já treinados e alinhados com suas demandas.