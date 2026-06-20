Gravar e transcrever reuniões virou básico. O que vem depois?

Por Thais Sterenberg*

No meio corporativo, já virou rotina ter um bot nas reuniões gravando tudo, gerando a transcrição e mandando o resumo por e-mail. É prático, sem dúvidas, mas na maioria das empresas é aí que o processo para. A gravação existe, a transcrição está salva em alguma pasta e ninguém mais volta nela.

O problema da gravação sem análise

O problema, portanto, não é a ferramenta de gravação em si. Porém, gravar é uma coisa, ir além e aprender com o que foi gravado é outra completamente diferente.

Cada conversa com um cliente é, na prática, um dado. Ela carrega informações que não aparecem em nenhum relatório: a objeção que se repete toda semana, o sinal que o prospect deu de passagem, o motivo real pelo qual um negócio travou.

E quase ninguém trata essas conversas dessa forma.

Do acúmulo de dados ao Revenue Intelligence

O cenário só muda quando o volume de conversas com os clientes começa a ser tratado como dado estruturado, cruzado com o que acontece no funil e conectado a resultados concretos.

É isso que Revenue Intelligence faz na prática, revelando o que está de fato movendo ou emperrando a receita a partir do que foi dito nas interações.

Isso significa, por exemplo, saber que um determinado perfil de cliente tende a travar na mesma etapa do funil por razões que nunca aparecem no CRM, ou que certos argumentos de pitch têm correlação direta com negócios fechados enquanto outros, por mais que pareçam convincentes, não movem nada.

Esse tipo de leitura não vem de relatório, vem de conectar o que foi dito nas conversas com o que de fato aconteceu depois.

A integração entre Vendas, CS e Marketing

Na prática, isso muda a forma como áreas inteiras tomam decisões. Vendas, Customer Success e Marketing costumam operar com visões fragmentadas do cliente porque cada uma escuta uma parte da história sem que esse conhecimento circule de forma estruturada entre elas.

O que apareceu como objeção recorrente nas primeiras demos pode ser exatamente o que o time de produto precisa ouvir, e o padrão que o CS identifica nas renovações pode mudar por completo a abordagem do marketing para novos clientes.

Inteligência na jornada de receita

Quando uma empresa passa a aprender sistematicamente com cada ponto de contato ao longo da jornada de receita, o gestor para de descobrir a queda de conversão só no final do mês e o time de CS deixa de ser pego de surpresa no churn, pois os sinais já estavam nas conversas.

A inteligência deixa de vir de campos de CRM, preenchidos com atraso, e passa a vir do que de fato aconteceu durante a troca com o cliente.

A maioria das empresas já resolveu a parte fácil. A gravação está lá, a transcrição também, agora deveria vir a segunda camada, para que as decisões deixem de ser tomadas com base em percepções incompletas e o time passe a aprender com cada conversa.

E esse é o gap que ainda separa empresas que acumulam dados de empresas que aprendem com eles.

*Thais Sterenberg é CEO e Cofundadora da Elephan.ai