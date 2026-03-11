Bússola & Cia: como empresas estão aproveitando a Semana do Consumidor 2026

A Livelo lançou a campanha “Quem procura, sempre acha na Livelo” para o Mês do Consumidor 2026, combinando nostalgia e creators digitais para mostrar que oportunidades de acumular pontos no dia a dia podem estar mais próximas do que o consumidor imagina.

A ação reúne nomes conhecidos do público, como Carlos Moreno, Joel Santana e Aline Wirley, além de influenciadores de nichos como finanças, viagens e lifestyle. Criada pela AlmapBBDO, a campanha busca reforçar a presença da Livelo no cotidiano das pessoas e ampliar o tráfego e o engajamento no ecossistema da marca.

MSD Saúde Animal coloca foco em entender o novo tutor e investir em ciência de dados

A estratégia da MSD Saúde Animal para 2026 está centrada no conceito de proteção de longo prazo, que atende à demanda por conveniência do consumidor moderno sem abrir mão da eficácia clínica. O portfólio da companhia reflete essa visão.

Exemplos disso são as soluções de proteção contra parasitas com duração estendida, como a linha Bravecto comprimidos e transdermal, que oferece opções de até 12 semanas e a inovadora versão injetável de aplicação anual, o Bravecto® 365.

"Quando entregamos uma tecnologia que protege o pet por meses ou até por um ano inteiro, estamos mudando a dinâmica do mercado. Saímos de uma venda transacional para um modelo de proteção contínua, o que gera valor para o médico-veterinário, para o tutor e, principalmente, para a saúde do animal", pontua José Carlos Pereira Jr., diretor da unidade de negócios de Animais de Companhia da companhia.

Fundação Pró-Cerrado abre inscrições para vagas com salários de até 12 mil reais

A Fundação Pró-Cerrado (FPC) anuncia a abertura de processos seletivos para a contratação de consultores especializados em gestão de projetos e contratos administrativos.

As remunerações variam entre R$ 9.000,00 e R$ 12.000,00, com pacotes de benefícios que incluem Vale-Alimentação e Vale-Transporte (VT).

O prazo para envio de candidaturas termina no dia 12 de março.

Os interessados devem acessar o link oficial da seleção para conferir os editais completos e realizar a inscrição .

BMA Advogados anuncia novos sócios e Counsel

O BMA Advogados anuncia a promoção de João Rafael Castro de Oliveira (Solução de Conflitos), Luis Marcelo Abdalla Jaued (Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais), Maria Donati (Societário e M&A) e Maria Sampaio (Concorrencial) a novos sócios do escritório, além da nomeação de Lilian Ghitnick Arcalji (Propriedade Intelectual) como Counsel.

A movimentação reflete a excelência técnica e a solidez dos profissionais, reafirmando o compromisso da firma com a valorização de talentos internos e a entrega de soluções sofisticadas.

Aon expande presença no Brasil

A Aon acelera sua estratégia de expansão no Brasil com a inauguração de três novas filiais em 2026: Londrina (PR), aberta nesta semana, além de Joinville (SC) e Recife (PE).

Os novos escritórios fortalecem a atuação consultiva da empresa, integrando suas capacidades globais em Risk Capital e Human Capital às necessidades das organizações locais.

Com foco em mais proximidade a novos mercados, as novas filiais da Aon apoiarão organizações por meio de insights analíticos a ter clareza para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Fundação Dom Cabral lança programa para lideranças femininas

A Fundação Dom Cabral, em parceria com o Tesouro Nacional e a Caixa, lança o Programa Lideranças Femininas na Gestão Pública. São 50 vagas para gestoras municipais e estaduais, com inscrições de 3 a 13 de março.

A formação é gratuita e inclui 64h de aulas online e imersão presencial na INSEAD, além de acesso ao Trekker, com mentorias e jornada personalizada de desenvolvimento. Inscrições pelo link.

Ternium inaugura escola de R$ 260 milhões com a presença do presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na última sexta-feira, dia 6, da cerimônia de inauguração da Escola Técnica Roberto Rocca, acompanhado do presidente do Grupo Techint, Paolo Rocca, e do CEO da Ternium, Máximo Vedoya.

Construída pela siderúrgica Ternium em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a iniciativa privada e de cunho social do Grupo Techint oferece Ensino Médio Técnico exclusivamente para jovens da região, com formações em Eletromecânica e Mecatrônica.

A unidade foi construída com um investimento privado de R$ 260 milhões.

Já conta com 384 alunos em formação.

A capacidade plena será de 576 estudantes de Ensino Médio em 2027.

Tragetta fatura R$800 milhões e realiza 2 milhões de entregas

Em 2025, a Tragetta, divisão de transporte de cargas fracionadas do Grupo FEMSA no Brasil, registrou faturamento de R$ 800 milhões no segundo semestre do ano e realizou cerca de 2 milhões de entregas, consolidando sua presença em todos os estados do país.

Com 48 Centros de Distribuição e Cross Dockings, a companhia opera uma malha logística nacional voltada a setores como varejo, bens de consumo, automotivo, eletrônico e farmacêutico.

Reforma Tributária: 40% das organizações ainda não se adaptaram às mudanças previstas

Com o avanço da Reforma Tributária e a reconfiguração das regras fiscais no país, a gestão fiscal e financeira entrou de vez na agenda estratégica das empresas brasileiras.

Dados do Panorama do Contas a Pagar 2026, da Qive, indicam que cerca de 40% das organizações ainda não se adaptaram às mudanças previstas, o que amplia riscos operacionais, fiscais e financeiros em um ambiente regulatório já mais complexo.

Nesse cenário de transição, marcado por novas exigências de compliance, pressão por eficiência e margens cada vez mais apertadas, a transformação digital da gestão fiscal e financeira deixou de ser uma aposta de longo prazo para se tornar prioridade imediata.

“A Reforma Tributária aumenta a necessidade de controle, rastreabilidade e consistência. Automatizar não é só ganhar velocidade; é reduzir risco e criar governança no dia a dia”, afirma Allana Araújo, diretora de Tecnologia da Qive.

Rede de flores projeta abrir 50 franquias

A Giuliana Flores projeta abrir mais de 50 franquias em 2026 e quintuplicar a rede física, hoje com 13 unidades entre quiosques e boutiques.

A expansão terá foco no estado de São Paulo, principalmente em cidades com mais de 200 mil habitantes e alto fluxo comercial.

A estratégia inclui padronização operacional, suporte ao franqueado e novos materiais de marketing, como parte do avanço da marca no varejo físico e da integração com o e-commerce.

Elephan.AI anuncia captação de R$ 3 milhões

A Elephan.ai captou R$ 3 milhões em rodada liderada pela Triaxis e Crescera Capital, por meio do fundo Criatec 4. O investimento será usado para evoluir a plataforma de Revenue Intelligence, voltada a empresas B2B. A tecnologia analisa interações de vendas e atendimento para identificar padrões que influenciam conversões e perdas de negócios.

Em 2025, a empresa cresceu 14 vezes em faturamento em relação a 2024. A rodada também apoiará a expansão da atuação no mercado enterprise e o desenvolvimento de recursos de automação, inteligência contextual e análise preditiva.

Missão NextRise 2026

O Sebrae, em parceria com a Embaixada do Brasil na Coreia do Sul, está com inscrições abertas até o dia 22 de março para a Missão NextRise 2026, que vai selecionar três startups brasileiras para participar da principal feira de inovação do país asiático, marcada para os dias 18 e 19 de junho, em Seul.

A NextRise é considerada a maior feira de startups da Coreia do Sul e uma das principais da Ásia, e reúne anualmente mais de 20 mil participantes. O processo seletivo é direcionado a startups brasileiras de base tecnológica, com soluções escaláveis e interesse estruturado na internacionalização.

Brasil é 6º maior gerador de unicórnios no mundo

O Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha do Insper, acaba de lançar o seu Observatório de Inovação, plataforma de inteligência que estreia com dois estudos inéditos sobre o ecossistema brasileiro:

O primeiro revela que startups fundadas por alunos e alumni da instituição (como QI Tech e Alice) concentram US$ 1,79 bilhão (R$ 9,37 bi), o equivalente a 4,1% de todo o venture capital captado no país desde 2011;

Já o segundo aponta que o Brasil consolidou-se como a 6ª potência global na geração de unicórnios, com 30 empresas bilionárias mapeadas e uma forte dominância do setor de fintechs (40%).

Segundo Rodrigo Amantea, Coordenador Executivo do Hub, a iniciativa visa oferecer um "filtro de rigor" analítico para o mercado, transformando microdados em bússola estratégica para investidores e decisores.