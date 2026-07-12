Empresas que vendem bem também podem fechar as portas

Gestão financeira estratégica: o equilíbrio essencial entre faturamento e fluxo de caixa para a perenidade dos negócios (Marina Tynik/Shutterstock)
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Publicado em 12 de julho de 2026 às 13h00.
Por Gabriel Barros, diretor da SF Barros Contabilidade.
Quando uma empresa fecha as portas, a primeira pergunta costuma ser: "Mas ela não era boa em vendas?". Bom, a associação entre volume de vendas e sucesso financeiro é quase automática.
Basta ver um restaurante cheio, uma loja movimentada ou um e-commerce recebendo pedidos diariamente para concluir que aquele negócio está saudável. A realidade, porém, costuma ser bem diferente.
No universo empresarial, vender é apenas uma parte da equação; o verdadeiro desafio é transformar vendas em geração consistente de caixa, rentabilidade e crescimento sustentável.
Sem esse equilíbrio, um negócio pode aumentar o faturamento e, ainda assim, caminhar silenciosamente para uma crise financeira.
O próprio Sebrae aponta que falhas relacionadas à precificação, ao controle financeiro e ao fluxo de caixa estão entre os fatores que mais comprometem a sobrevivência dos pequenos negócios.
Mas a boa notícia é que, na maioria dos casos, esses problemas são evitáveis.
Existe uma frase bastante conhecida entre profissionais da área financeira que resume bem: faturamento é vaidade, lucro é inteligência e caixa é sobrevivência.
O faturamento representa tudo aquilo que a empresa vendeu em determinado período. Sozinho, porém, esse número diz muito pouco.
Veja, imagine uma empresa que fatura R$ 1 milhão por mês. À primeira vista, parece um excelente resultado, mas, se os custos de produção, impostos, despesas administrativas, logística, comissões, marketing e demais gastos consumirem praticamente toda essa receita, o lucro será mínimo ou inexistente.
Em alguns casos, a situação é ainda mais preocupante, em que a empresa vende muito, mas vende no prejuízo. Esse é um erro extremamente comum quando a precificação é construída apenas observando o preço praticado pelos concorrentes.
O mercado, naturalmente, influencia o preço de venda. Entretanto, ele não pode ser o único parâmetro porque cada empresa possui uma estrutura de custos diferente, uma carga tributária específica, níveis distintos de produtividade e despesas próprias. Copiar o preço do concorrente sem conhecer a própria estrutura financeira é assumir o risco de trabalhar mais para ganhar menos.
Mais vendas significam necessidade de mais estoque, maior capacidade operacional, contratação de pessoas, aumento dos gastos logísticos, compra de equipamentos, ampliação da estrutura e, muitas vezes, necessidade de capital de giro.
É justamente nesse momento que muitos empresários são surpreendidos, porque a empresa conquista novos clientes, aumenta as vendas e comemora os resultados. Entretanto, antes mesmo de receber o dinheiro dessas vendas, já precisa pagar fornecedores, salários, impostos, aluguel e diversas outras despesas.
Embora ambos sejam indicadores fundamentais para avaliar a saúde de uma empresa, eles representam aspectos completamente diferentes do negócio e, quando analisados de forma isolada, podem levar o gestor a interpretações equivocadas sobre sua situação financeira.
O lucro corresponde ao resultado econômico da operação. Ele considera a diferença entre receitas, custos e despesas, independentemente do momento em que o dinheiro efetivamente entra ou sai da conta da empresa. O caixa, por outro lado, representa a disponibilidade financeira imediata, ou seja, os recursos efetivamente disponíveis para cumprir compromissos de curto prazo.
Imagine uma empresa que realiza uma venda de R$ 300 mil em equipamentos, parcelada em dez vezes. Sob a ótica contábil, essa operação já contribui para o lucro do período, uma vez que a receita foi reconhecida no momento da venda. Financeiramente, porém, os recursos serão recebidos gradualmente ao longo dos meses seguintes. Enquanto isso, fornecedores, folha de pagamento, tributos e demais despesas continuam vencendo dentro dos seus respectivos prazos.
Essa diferenciação fica ainda mais evidente quando se compara o fluxo de caixa à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Mesmo que os dois sejam relatórios essenciais para a administração, eles respondem a perguntas diferentes e igualmente importantes.
Enquanto a DRE demonstra se a empresa está gerando lucro a partir de sua atividade operacional, o fluxo de caixa apresenta se haverá recursos suficientes para sustentar essa operação no dia a dia. Em outras palavras, um relatório mostra a capacidade de gerar resultado econômico; o outro evidencia a capacidade de manter a empresa financeiramente saudável no curto prazo.
Outro problema recorrente, especialmente entre pequenas empresas e negócios familiares, é a ausência da distinção entre as finanças da empresa e as dos sócios. Utilizar a conta empresarial para despesas pessoais, realizar retiradas sem planejamento ou recorrer ao caixa do negócio para atender necessidades particulares pode parecer uma solução, mas compromete a qualidade da gestão financeira.
Isso porque torna-se difícil identificar a rentabilidade do negócio, calcular margens, avaliar custos operacionais ou compreender a real geração de caixa da atividade. Sem informações confiáveis, decisões estratégicas passam a ser tomadas com base em percepções, e não em dados.
São os indicadores financeiros que permitem avaliar o momento adequado para investir, revisar preços, renegociar contratos, reduzir custos, ampliar operações ou até mesmo adiar projetos diante de um cenário econômico mais desafiador.
Margem de contribuição, rentabilidade, lucratividade, capital de giro, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa deixam de ser apenas conceitos técnicos para se tornarem instrumentos estratégicos de gestão. Empresas que acompanham esses indicadores de forma sistemática conseguem identificar tendências, antecipar riscos e responder com maior rapidez às mudanças do mercado.
Conceder descontos sem conhecer a margem de lucro, ampliar a estrutura sem avaliar a necessidade de capital de giro, realizar investimentos sem analisar os efeitos sobre o fluxo de caixa ou contratar novos colaboradores apenas em função do aumento das vendas são decisões que podem parecer positivas. Entretanto, quando não são sustentadas por planejamento financeiro, comprometem a sustentabilidade do negócio.
Resumindo, as empresas prosperam quando conseguem transformar vendas em rentabilidade, rentabilidade em geração de caixa e geração de caixa em capacidade de investimento e crescimento. É essa sequência que sustenta organizações financeiramente sólidas e diferencia aquelas que apenas aumentam o faturamento daquelas que constroem um crescimento consistente e duradouro.