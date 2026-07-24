Pesquisa Datafolha: Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo nova pesquisa Datafolha.

No confronto entre os dois, Lula registra 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de cinco pontos percentuais.

O cenário é de estabilidade em relação ao levantamento de junho. O petista teve variação positiva de um ponto percentual, de 47% para 48%. Já o senador do PL manteve o mesmo percentual de intenção de votos.

Na simulação, 8% dos entrevistados declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Esse percentual tende a não integrar a contagem dos votos válidos no dia da eleição, que exclui votos brancos e nulos.

O levantamento também mediu a rejeição dos nomes testados. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto 46% afirmam que não votariam em Lula de forma alguma. Os demais candidatos apresentam índices de rejeição de 13% ou menos.

Lula também aparece à frente de Caiado e Zema

O Datafolha simulou outros confrontos de segundo turno entre Lula e possíveis adversários.

Em uma disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 47% das intenções de voto, ante 40% de Caiado, uma diferença de sete pontos percentuais.

Contra Romeu Zema (Novo), o presidente registra 48%, enquanto o adversário soma 40%. Nesse cenário, a diferença entre Lula e Zema é de oito pontos percentuais.

Os cenários contra Caiado e Zema também apresentam estabilidade na comparação com a pesquisa realizada em junho.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios entre quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01166/2026.