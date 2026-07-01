Recife será piloto de projeto global de reciclagem que pode destravar R$ 300 milhões

Enquanto 1% dos domicílios de Recife têm acesso à coleta seletiva formal, o desempenho recente da cidade registrou crescimento de 16,6% na reciclagem de plástico e mais que o dobro da média nacional.
É esse descompasso entre avanço e infraestrutura que levou a Fundação Ellen MacArthur, a organização Clean Rivers e a Prefeitura do Recife a anunciar, nesta quarta-feira, 1, uma parceria com potencial de destravar R$ 300 milhões em investimentos nos próximos anos para transformar os sistemas de coleta e reciclagem da capital de Pernambuco.
O acordo foi formalizado com a presença do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e autoridades políticas. Nos próximos seis meses, a Fundação e a prefeitura vão trabalhar com atores locais para desenhar um plano detalhado de investimento, com a expectativa de iniciar as atividades em 2027.
A iniciativa tem apoio de gigantes multinacionais como Mars, Nestlé, PepsiCo e Unilever, e a escolha da cidade é estratégica.
Com 1,6 milhão de habitantes e cortada por uma extensa rede de rios, Recife concentra os desafios típicos de centros urbanos brasileiros e ao mesmo tempo mostra que é possível avançar rápido quando há recurso direcionado, segundo a Fundação.
"A cada ano, milhões de toneladas de resíduos chegam aos cursos d'água e aos oceanos do planeta. Recife é o lugar certo para começarmos, por sua vasta rede de cursos d'água que deságuam no Atlântico Sul", afirma Deborah Backus, CEO da Clean Rivers.
O tamanho do problema
O Brasil concentra 12% da água doce do planeta e está entre os cinco maiores geradores de resíduos sólidos urbanos do mundo. A coleta cobre 92,4% da população, mas mais de um quarto dos resíduos ainda tem descarte inadequado e o resultado é cerca de 3,5 milhões de toneladas de plástico por ano jogados em bueiros, rios e ecossistemas marinhos.
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Segundo relatório apresentado no lançamento do projeto que engloba mais de 80 organizações, um sistema de resíduos mais eficiente poderia recuperar R$ 14 bilhões em material reciclável hoje perdido em aterros.
A projeção é gerar 9.300 empregos diretos nas cadeias de coleta, triagem e processamento, além de 64 mil postos adicionais na cadeia de reciclagem de plástico até 2030.
Catadores no centro da cadeia
Os cerca de 800 mil catadores do Brasil recuperam até 90% de todo o material reciclável nacional, mas a maioria ainda trabalha em condições de precariedade e falta de segurança.
O relatório também defende o reconhecimento formal da categoria e a remuneração justa, não apenas pelo material coletado , com base em princípio já previsto na política nacional de resíduos.
Para o prefeito do Recife, Victor Marques, o projeto amplia um trabalho que a cidade já vinha construindo.
"Nos destacamos nos últimos anos pelas políticas voltadas à gestão de resíduos sólidos, seja na coleta, seja na destinação, como também na promoção de assistência, qualificação e apoio aos trabalhadores que atuam dentro dessa cadeia", afirma.
Se o modelo funcionar, a expectativa da Fundação é que ele sirva de referência para políticas públicas nacionais e para outras cidades brasileiras com desafios semelhantes, com meta de escalar coleta e reciclagem eficientes até 2040.
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lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
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Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
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fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
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Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
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Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
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A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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(Insalubridade)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Reciclagem
(Reciclagem)
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Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
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Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
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Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
(brejo-nespresso-sustentabilidade-previas-40)
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"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
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Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
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Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
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eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
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Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
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A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
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Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
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Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
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Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
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(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
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Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
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Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
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Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
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Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
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Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
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Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
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Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
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Reciclagem
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Reciclagem
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Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
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A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
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