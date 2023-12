Sustentabilidade: entenda o que é, importância e exemplos

A sustentabilidade é hoje considerada uma resposta primordial às diversas questões problemáticas da sociedade moderna. A abordagem holística do problema, que inclui componentes ambientais, sociais e econômicos, é essencial para garantir a viabilidade futura das gerações subsequentes.

Não por acaso, hoje em dia o termo “sustentável” é amplamente usado ao nosso redor, desde embalagens de alimentos até empresas de vestuário e até mesmo no turismo. Na verdade, “sustentabilidade” foi um dos termos mais pesquisados ​​em 2019, e as pesquisas pelo termo no Google têm aumentado, ilustrando o crescente interesse do público pelo tema. Mas o que é sustentabilidade? Vejamos a seguir.

O que é sustentabilidade?

Sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento de produtos, bens e serviços que envolve atender às nossas necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.

A sustentabilidade como conceito reconhece que o meio ambiente é um recurso esgotável. Portanto, é importante utilizar o ambiente e os seus recursos racionalmente e protegê-los para o bem da Terra, do meio ambiente, da humanidade e de todos os seres vivos.

Embora a maioria das pessoas a associe ao ambiente, a sustentabilidade pode ser explorada em vários outros contextos, incluindo o desenvolvimento econômico e a responsabilidade social. Estes contextos incluem a capacidade de suporte da Terra, a sustentabilidade dos ecossistemas, as ocupações, os padrões de comportamento, e assim por diante.

Qual a importância da sustentabilidade?

A importância da sustentabilidade reside na preservação do planeta e dos recursos naturais. Há muitas razões para sermos mais sustentáveis, tanto a curto como a longo prazo, conforme os exemplos a seguir.

A sustentabilidade é a chave para a saúde ambiental

Não há como negar que os ecossistemas em todo o mundo estão sofrendo à custa das necessidades e ações humanas. Com isso, a sustentabilidade incentiva os seres humanos, as empresas e as nações a reduzir a sua pegada de carbono, o consumo e a libertação de produtos químicos nocivos nos ecossistemas.

A sustentabilidade e o problema mundial de energia e recursos

Quase todos os problemas mundiais podem ser atribuídos à forma mais comum de energia que impulsionou a revolução industrial, ou seja, o combustível fóssil. O desenvolvimento sustentável visa reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis, que não são renováveis ​​e são extremamente prejudiciais ao meio ambiente.

A sustentabilidade e redução de custos

A sustentabilidade é importante financeiramente de duas maneiras. Primeiro, torna os sistemas eficientes e reduz os custos operacionais. Em segundo lugar, elimina a necessidade de medidas corretivas altamente dispendiosas.

Qual é o tripé da sustentabilidade?

O tripé da sustentabilidade é um conceito que fundamenta a abordagem holística desse princípio. Ele é composto por três pilares interconectados:

Sustentabilidade ambiental: a sustentabilidade implica assumir que a natureza e o ambiente não são uma fonte inesgotável de recursos, mas sim passíveis de proteção e utilização racional.

Desenvolvimento econômico: a sustentabilidade também impulsiona o crescimento econômico, gerando riqueza equitativa para todos sem prejudicar o ambiente. Este pilar inclui todos os tipos de atividades, desde finanças à agricultura, do turismo à indústria, etc. O investimento e a distribuição equitativa dos recursos econômicos permitirão que o desenvolvimento no âmbito dos outros pilares da sustentabilidade seja maximizado em todos os níveis.

Sustentabilidade social: A nível social, a sustentabilidade promove o desenvolvimento social, ao mesmo tempo que procura a coesão entre comunidades e culturas para alcançar níveis satisfatórios de qualidade de vida, saúde e educação.

Exemplos sustentáveis

Há uma série de práticas sustentáveis ​​que podem ser empregadas por indivíduos e empresas. As práticas comuns e cotidianas que quase todos podem empregar incluem a reciclagem, o não desperdício de alimentos ou recursos, o uso de produtos de limpeza doméstica ecológicos e o compartilhamento e doação de itens.

Além disso, as empresas também podem ter um impacto enorme na sustentabilidade através das suas práticas empresariais, incluindo:

Uso de energia renovável: usar fontes de energia renováveis, como energia eólica, hídrica ou solar, é uma maneira fácil de reduzir o impacto ambiental. Escolher o recurso certo para o seu negócio também pode economizar dinheiro em custos operacionais, pois, uma vez instalado, as necessidades de energia podem ser atendidas internamente, com pouca necessidade de manutenção;

Cuidados com os funcionários: um negócio saudável requer funcionários valorizados e engajados. Cuidar dos colaboradores ajuda a alcançar a sustentabilidade social e humana do negócio com uma força de trabalho que se sente importante e que deseja permanecer e continuar a crescer;

Conversão de frota: a utilização de veículos elétricos ou híbridos reduz significativamente a pegada de carbono, ao mesmo tempo que diminui as emissões, melhorando a qualidade do ar e combatendo as alterações climáticas. Esses veículos também podem economizar dinheiro com custos de combustível e manutenção, além de atrair consumidores ecologicamente conscientes para a marca.

Quais os benefícios da sustentabilidade?

Os benefícios da sustentabilidade são amplos e impactam positivamente os diferentes setores da sociedade. A seguir serão melhor detalhados alguns deles.

Garantia de um futuro para todos

Independentemente de onde se vive e o que se faz, todos têm uma obrigação moral uns com os outros, com as gerações futuras e com outras espécies de sustentar o planeta.

As escolhas e ações individuais atuais têm enormes impactos a longo prazo nas gerações futuras. Praticar a sustentabilidade garante que se faça escolhas éticas que tragam um futuro seguro e habitável para todos.

Impacto social

Alcançar um mundo sustentável promove a inovação. Isto significa basear o progresso da sociedade no modelo de economia circular, abrindo novas oportunidades para melhorar a vida das pessoas.

Uma transição para uma economia sustentável, por exemplo, muitas vezes implica na criação de empregos relacionados a setores verdes, como energias renováveis, agricultura sustentável e tecnologias limpas.

Oportunidade de negócios

Muitos mercados nacionais e internacionais estão cada vez mais preocupados com questões que envolvem a sustentabilidade. Desse modo, à medida que as pessoas se tornam mais conscientes da importância do tema, elas exigem produtos que sejam sustentáveis.

Isso facilita a oportunidade para empresas que vendem produtos ou serviços sustentáveis. Como tal, as empresas que seguem práticas sustentáveis ​​têm maiores probabilidades de aceder a estes mercados e satisfazer os desejos dos consumidores por produtos mais responsáveis.

Em suma, embora muitos danos ambientais já tenham sido causados, a mudança ainda é possível. A raiz dessa mudança positiva reside na compreensão do que se deve fazer a partir de agora e na realização de práticas relacionadas à sustentabilidade.

