Food to Save cresce com venda de sacolas com excedentes de produção

A Food to Save está ampliando seu conceito para Food Market, junto a indústrias e distribuidores. No mercado desde 2021, a startup, que já evitou o descarte de mais de 800 toneladas de alimentos na capital paulista, no Grande ABC, em Campinas (SP), Americana (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), deve iniciar a nova operação na cidade de São Paulo já em dezembro.

De acordo com Lucas Infante, CEO e cofundador da Food To Save, a ação faz parte de um crescimento natural da foodtech, que atualmente conta com mais de mil parceiros nos estados atuantes. “Temos uma solução simples e funcional que conecta empresas alimentícias com pessoas engajadas em combater o desperdício de alimentos. Começamos com padarias, hortifrutis e restaurantes, agora ampliamos o segmento para indústrias e distribuidores que contam com alimentos perecíveis. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o tema, é um movimento muito expressivo”, conta. Ainda segundo o CEO, a meta para 2023 da Food To Save é aumentar as parcerias nesse segmento e ampliar a operação para outros estados.

Por meio de sua tecnologia exclusiva que conecta milhares de estabelecimentos cadastrados ao consumidor final, a foodtech fechou a parceria com Nestlé, Cacau Show, Shopper e Americanas. As compras no Food Market acontecem por meio da venda de Sacolas Surpresa, que podem ser doces, salgadas ou mistas. Os produtos excedentes são itens produzidos e não vendidos ou com pequenas imperfeições, e que demandam consumo imediato.

A logística das entregas é feita por meio do app da Food to Save, que repassa os produtos excedentes com descontos de até 70%. Na fase teste, o serviço conectado às indústrias e distribuidoras está disponível para usuários de São Paulo, num raio de 10km da região da Barra Funda.

Junto aos parceiros, a Food to Save prevê o resgate de mais de 100 toneladas de alimentos ao mês. Em pouco menos de 2 anos de atuação, a Food to Save já gerou mais de R$7milhões em receita incremental aos estabelecimentos parceiros e, agora, com a entrada das indústrias, a expectativa é de que esse valor cresça em até 10%.

No Brasil, os números relacionados ao desperdício são alarmantes. Segundo uma estimativa da ONG Banco de Alimentos, aproximadamente 42 quilos de alimentos são descartados por cada brasileiro anualmente; em contrapartida, mais de 125 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Brasil. Além disso, o país ocupa a 10ª posição entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo, e as indústrias são responsáveis por 30% dessa perda. “Queremos ser referência de qualidade no reaproveitamento de alimentos. Nossa estimativa é de que mais de 3 mil toneladas de alimentos sejam ressignificados todos os meses, trazendo impacto positivo para a sociedade e meio-ambiente, evitando a emissão de gases que contribuem com aumento do efeito estufa e de lixo tóxico”, afirma Lucas Infante.

