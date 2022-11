PUCRS e UOL EdTech lançam projeto de graduação online com nova plataforma

Consolidada como uma das mais reconhecidas instituições de ensino da América Latina por rankings nacionais e internacionais, a partir de agora a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) estará ao alcance de alunos de todo o Brasil com um formato inovador: a graduação PUCRS Online.

Para entregar uma experiência de aprendizagem digital completa, o UOL Edtech, maior empresa de tecnologia para a educação do país, que já atua nos cursos da pós-graduação online da instituição do Rio Grande do Sul, passa a ser também o responsável pelo novo desafio da graduação.

A Graduação PUCRS Online, pensada e desenvolvida exclusivamente para o ensino digital, é inteiramente baseada no aprendizado ativo e criada para que o estudante seja protagonista de seu próprio conhecimento. Alunos e alunas poderão contar com um ecossistema digital completo para se desenvolver em qualquer lugar.

Nesse novo método, todas as aulas e provas são totalmente online e assíncronas, o que permite ao estudante construir seu próprio ritmo e dinâmica de estudos. Dessa forma, não é preciso se deslocar para os Polos Presenciais para realizar as atividades avaliativas.

Já os projetos práticos, realizados ao final do curso, serão feitos em regiões próximas dos polos, auxiliando na aprendizagem e gerando algum impacto na comunidade local. Com essas atividades, o aluno pode transformar seus conhecimentos técnicos em projetos sociais e, assim, desenvolver um olhar mais humanizado e com responsabilidade social.

Para Adriana Kampff, pró-reitora de Graduação e Educação Continuada da PUCRS, esse novo projeto une uma experiência digital absoluta com um jeito inédito de aprender. “Esse é um marco significativo na nossa história, pois trata-se de um movimento de transformação no setor educacional.

Com essa entrega estamos proporcionando um aprendizado online inovador, interativo em que o aluno é o protagonista da sua própria formação. Expandindo toda expertise que já construímos com os cursos de pós-graduação para a graduação”, afirma.

Com lançamento previsto para o dia 10 de novembro, estarão disponíveis 10 cursos, exclusivos para o formato online, de comércio exterior, gestão comercial, gestão de recursos humanos, marketing, banco de dados, análise de desenvolvimento de sistemas, entre outros.

Todos os cursos são compostos por projetos práticos, criados para proporcionar maiores habilidades de aplicação e aprofundamento dos conhecimentos obtidos ao longo de cada disciplina, e dos programas extensionistas presenciais em comunidades localizadas nos arredores do polo do ao qual o estudante estiver vinculado.

Para Alex Augusto, CEO do UOL EdTech, esse novo formato democratiza o acesso do aluno ao conteúdo de uma das melhores universidades privadas do continente latino-americano. “Um aprendizado contínuo, atual e qualificado exige uma excelente tecnologia digital para permitir ao aluno acessar o conteúdo de qualquer lugar. E é aí que se consolida a parceria da PUCRS e do UOL EdTech. Esta união ajuda a criar a melhor versão digital da Universidade, em um projeto que foi estruturado com foco na melhor experiência de aprendizagem digital. Com design centrado nas necessidades do usuário, a nossa infraestrutura e segurança transformarão o relacionamento entre o estudante e a graduação.”, diz.

A expertise em tecnologia do UOL EdTech, em parceria com alguns dos pesquisadores mais renomados do país, traz um modelo multi formato e multimídia aos alunos que poderão acessar mídias variadas para explorar todas as potencialidades da graduação.

Por isso, são disponibilizados, além das videoaulas tradicionais, podcasts, atividades interativas, leituras orientadas, mapas mentais, vídeos sínteses, entre outros. Há ainda mais um diferencial que é a autoria dos materiais e conteúdos dos cursos, desenvolvidos exclusivamente pelos professores da PUCRS com o auxílio de uma equipe multidisciplinar.

“Todo conteúdo foi pensado no formato de "formação ágil", com cursos de duração de 2 a 2,5 anos, período tido como ideal para que os alunos tenham acesso à um ensino de qualidade na velocidade que o mercado demanda", declara Adriana Kampff, que além de pró-reitora é doutora em informática e pesquisadora nas áreas de tecnologias educacionais digitais, ensino a distância, formação de professores, gestão educacional e mineração de dados.

Além de todo hub de ensino disponível na graduação, os estudantes da nova modalidade poderão experimentar os conteúdos da Pós-Graduação Online da instituição, com professores que também são referência no mercado. Outro acesso importante é a conexão com o mercado de trabalho, a instituição é reconhecida pela curricularização do empreendedorismo e incentiva os alunos a proporem soluções para desafios reais por meio de métodos de investigação e desenvolvimento científico.

