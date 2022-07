Experimente batom da Maybelline virtualmente antes de comprar na Shopee

O grupo L’Oréal, detentor de marcas como Maybelline NY, se une à Shopee e apresenta a ferramenta de realidade aumentada (AR) que será disponibilizada na plataforma de comércio eletrônico. O Provador de Beleza by ModiFace entra como uma solução focada em entregar a possibilidade de conhecer os produtos da marca Maybelline NY antes mesmo de comprar, dando à consumidora a possibilidade de saber qual a melhor cor de batom para ela, garantindo uma compra simples, rápida, segura e com a certeza que evidenciará sua beleza.

Com a realidade virtual, os usuários do Shopee podem experimentar digitalmente diferentes tons de batons da franquia Matte Ink de Maybelline NY. Internacionalmente a ferramenta já conta com 5,8 milhões de visitas e 70% de conversão.

A parceria demonstra o compromisso em inovar e responder à crescente demanda por ferramentas de autodiagnóstico para ajudar os compradores a descobrirem suas necessidades individuais, por exemplo, os VTOs (Virtual Try Ons) que estão revolucionando a experiência de beleza dos consumidores, tornando-a mais personalizada, inclusiva e integrada.

A tecnologia é desenvolvida pela Modiface, empresa especialista em inteligência artificial aplicada à indústria da beleza, adquirida pelo Grupo L’Oréal em 2018. Quando o consumidor passa pela experiência de VTO ou outros serviços digitais de beleza, como diagnóstico ou indicação, a taxa de conversão é duas vezes maior. A L’Oréal está em constante busca para unir essas soluções dentro dos sites das marcas, tornando a jornada do consumidor mais integrada, diminuindo o número de cliques no processo de compra.

“A L’Oréal tem um foco no consumidor muito forte, essa é a base de toda a nossa estratégia e, principalmente, do nosso plano de inovação. Estamos sempre acompanhando comportamentos e necessidades para lançar produtos e comunicações relevantes. Adaptamos completamente as nossas áreas de inteligência de mercado e consumidor, de forma a acompanhar em tempo real as suas necessidades, desejos e anseios. Isso nos mantém no pulso do mercado e preparados para ajustar nossos planos e estratégias com a rapidez e agilidade que a situação demanda.”, afirma Guilherme Eler, diretor de novos negócios e inovação da L’Oréal Brasil.

O grupo utiliza os principais recursos de entretenimento interativo da Shopee, como Shopee LIVE, para aprofundar o envolvimento do consumidor. O lançamento oficial do Shopee Provador de Beleza ocorreu em conjunto com a Beauty Week Shopee, em 12 de julho – A live “Você pronta para tudo com Maybelline” apresentou a edição limitada de aniversário de 5 anos da franquia Super Stay Matte Ink, com três novas opções de cores e aroma doce de cupcakes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Líderes têm de ser sempre heróis? Seis dicas para deixar o seu time ativo

Dasa anuncia marca unificada na área de genômica e expansão internacional

Startup de saúde bucal inova com tecnologia para personalizar atendimento