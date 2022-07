Dasa anuncia marca unificada na área de genômica e expansão internacional

A Dasa anuncia a unificação de sua marca de medicina genômica e expansão para a América Latina. A Dasa Genômica estará presente no Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Chile. Com isso, as marcas GeneOne, fundada pela Dasa no Brasil em 2017 com as marcas Chromosome e InSitus, e Genia, presente no Uruguai e na Argentina e adquirida pela Dasa em 2019, passam a ter a nova nomenclatura. A Dasa tem mais de dez anos de experiência, possibilitando o cuidado junto aos pacientes e desenvolvendo inteligência de dados voltados para uma medicina preditiva, preventiva e personalizada.

Ao longo desses anos de experiência, a Dasa cresceu no Brasil e na América Latina, atualmente conta com 18 núcleos técnicos operacionais, 16 hospitais, o maior centro de diagnóstico de medicina personalizada latino-americano, mais de 900 unidades de atendimento ao paciente, mais de 3 mil médicos associados, 45 marcas de medicina diagnóstica, mais de 350 milhões de exames realizados, 20 milhões de pacientes atendidos e 50 mil funcionários.

Em genômica, a Dasa manteve um crescimento de mais de 30% ao ano. Em menos de quatro anos, a empresa se tornou uma das mais relevantes do segmento no Brasil em termos de capilaridade e resultados, com um investimento acumulado de mais de US$ 41 milhões em instalações, equipamentos e aquisições.

Os laboratórios da Dasa Genômica, presentes em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu, compõem o maior parque tecnológico especializado em sequenciamento genético do continente e a unificação tende a agregar uma visibilidade ainda maior. No segundo semestre, quatro unidades de atendimento especializado em genômica serão inauguradas na Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai.

“A Dasa Genômica será a marca que fortalecerá a divisão de genômica da Dasa, unificando as marcas fundadas e adquiridas tanto no Brasil quanto na América Latina. Ela trará uma facilidade de entendimento em todos os negócios da Dasa em que transita: hospitais e laboratórios, marcas premium, executivas e populares. Essa virada de marca é muito importante e estratégica, além de facilitar o entendimento e a interlocução com todos os players do mercado, já que a marca Dasa é muito forte e está ganhando cada vez mais visibilidade”, afirma o diretor de genômica e pesquisa clínica da Dasa Latam, Gustavo Riedel.

Dasa Genômica tem um portfólio de mais de 800 exames em seis verticais: oncologia, onco-hematologia, cardiologia, doenças raras e neurologia, reprodução humana e medicina fetal e darmacogenômica. Este mês, uma nova vertical foi lançada no Brasil e, em breve, será lançada na América Latina: a de oftalmologia.

A Dasa Genômica é a marca de medicina genética e genômica da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil. Com operação também na Argentina, Colômbia, Chile e no Uruguai, é resultado da unificação da GeneOne, fundada pela Dasa em 2017, com as empresas adquiridas Chromosome e InSitus, e Genia, presente na Argentina e no Uruguai e que passou a fazer parte da Dasa em 2019. Atualmente, tem sete frentes de atuação: doenças raras e neurologia, oncologia, onco-hematologia, reprodução humana e medicina fetal, cardiologia, farmacogenômica e oftalmologia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Healthtech lança escalas de avaliação de segurança psicológica e burnout

Número de casos de gripe tem aumento nas cinco regiões do Brasil em 2022

Incor lança app de treinamento com modelos 3D para cenário pós-covid