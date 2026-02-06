Os 2 parques brasileiros que dominam a América Latina — e um cresce 25%

6 de fevereiro de 2026 às 09:44
Dados do Theme Index 2024 mostram que o Brasil lidera o setor de parques de diversão na América Latina, com público fiel e estratégia de crescimento contínua.
Segundo a Themed Entertainment Association, o Beto Carrero World e o Hopi Hari estão entre os quatro mais visitados da região, somando 3,7 milhões de visitantes.
O parque de Penha (SC) manteve a primeira posição, com 2,5 milhões de visitas em 2024, repetindo o desempenho do ano anterior e mostrando estabilidade no topo.
O parque de Vinhedo (SP) cresceu 24,7% em apenas um ano, chegando a 1,295 milhão de visitantes — a maior alta da sua história recente.
A Hora do Horror foi decisiva para o resultado do Hopi Hari, atraindo mais de 430 mil pessoas. A programação virou motor de recuperação e engajamento.
Com investimentos focados, bom custo-benefício e alta taxa de retorno do público, o Brasil transforma parques regionais em polos permanentes de turismo.