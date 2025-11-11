Empresa de mídia aposta em novela vertical no Nordeste

“Pé Rapada Milionária”, que estreia no dia 10 de novembro, será a primeira novela vertical do Nordeste. Produzida pela TV Verdes Mares, no Ceará, a série será exibida em redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube.

A novela é um produto derivado do programa de televisão Nas Garras da Patrulha, conhecido pelo tom humorístico e pelos personagens interpretados por fantoches.

A aposta na verticalização segue uma tendência global de microdramas e narrativas seriadas desenvolvidas para dispositivos móveis.

Como vai ser o enredo dessa novela?

Durante os 30 episódios, de mais ou menos dois minutos, o espectador irá acompanhar Francisbela Kim, uma mulher de origem simples que tem a vida transformada após ser abandonada no altar pelo noivo, Zé Can Yo, um aspirante a cantor que troca a noiva por Dona Kill Gurgel, empresária do universo do K-forró.

Após o rompimento, Francisbela encontra apoio e amor em Vanderson Dim, motorista de van conhecido por sua generosidade.

A história ganha uma reviravolta quando a protagonista recebe uma herança inesperada deixada por seu antigo patrão, Mya Kuda, e decide investir em uma linha de cosméticos com ingredientes regionais, entre eles produtos como Pó Compacto de Urucum, Gloss de Pitomba e Body Splash de Jambo.

Novela vertical tem a mesma linguagem de novela horizontal?

Não. A linguagem tende a ser mais ágil. No caso da Pé Rapada Milionária, a produção é especialmente direcionada ao público que consome conteúdo diretamente pelo celular, com roteiros mais dinâmicos.

O projeto se insere no fenômeno das novelas verticais, formato que cresce mundialmente por dialogar com hábitos de navegação e entretenimento das redes sociais.

O Brasil está entre os principais mercados dessa tendência, com crescente produção de conteúdo original criado para ambientes como TikTok, Instagram e Kwai.

Com A Pé Rapada Milionária, a emissora TV Verdes Mares reforça sua expansão da produção audiovisual local para novos formatos e plataformas, posicionando o Ceará como referência regional na adaptação de conteúdos para o ambiente digital.