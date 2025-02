Vídeos em alta: LinkedIn registra crescimento de 36% na audiência de publicações "estilo Reels"

O LinkedIn, rede social da Microsoft voltada ao mundo corporativo, está ampliando sua aposta em vídeos. Embora ainda distante do formato do TikTok, a plataforma registrou um aumento de 36% no consumo de vídeos no último ano e dobrou a produção de conteúdo audiovisual. Agora, busca incentivar ainda mais esse crescimento com novos recursos para criadores e uma experiência de visualização aprimorada.

A mudança acontece em meio a um cenário positivo para o LinkedIn. A plataforma superou a marca de 1 bilhão de usuários e viu sua receita crescer 9% no último ano. Só com assinaturas premium, a empresa faturou mais de US$ 2 bilhões. Diante desse crescimento, a estratégia é clara: escalar a monetização por meio de anúncios e novos produtos pagos. E, nesse contexto, o vídeo se tornou peça-chave.

O novo feed vertical de vídeos, que agora chega à versão web, segue o modelo já adotado no mobile. O formato permite assistir a um vídeo e deslizar para o próximo de forma fluida, incentivando a navegação contínua. Embora a experiência ainda não seja um player em tela cheia como no TikTok ou Instagram, essa funcionalidade já está em fase de testes e pode se tornar uma realidade em breve.

Além disso, o LinkedIn está lançando ferramentas para impulsionar o engajamento. Agora, ao assistir a um vídeo, os usuários poderão visualizar um prévia do perfil do criador sem sair da tela, com um botão de seguir mais visível. A rede social também passou a incluir vídeos nos resultados de busca, por meio de um novo carrossel ao lado dos links tradicionais, tornando o formato ainda mais presente na plataforma.

Os criadores de conteúdo também terão acesso a novos dados analíticos, incluindo o tempo médio de exibição dos vídeos. O recurso pode ser o primeiro de uma série de ferramentas para análise de desempenho, especialmente se a plataforma expandir sua experiência de vídeo no futuro.

O LinkedIn ainda não se transformou em um concorrente direto do TikTok, mas está cada vez mais inclinado a tornar os vídeos uma peça central de sua estratégia.