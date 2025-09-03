Séries verticais do ReelShort ganham espaço no Brasil; conheça 10 novelas (duas delas são nacionais)

Recentemente, um novo formato audiovisual tem chamado a atenção e conquistado cada vez mais espectadores: as mininovelas verticais com episódios curtos, geralmente com cerca de 1 minuto.

Inicialmente populares na Ásia, esse conteúdo tem ganhado fãs também no Ocidente, sustentado por uma estratégia focada no consumo rápido e na repetição de fórmulas bem-sucedidas, muitas vezes adaptadas de produções chinesas ou coreanas.

Produzidos para consumo vertical e com custo muito menor do que a TV tradicional, os episódios também são compartilhados em plataformas como TikTok e Instagram, no entanto, o principal meio de acesso são os apps próprios de empresas como DramaBox, NetShort e, principalmente, ReelShort. Recém-chegada no Brasil, a plataforma está apostando em produções locais e opções dubladas.

Apesar de já existirem produções em português também no TikTok, como A Identidade, de Luis Mariz, ou Além do Toque, criada pelo UOL para consumo em dispositivos móveis, é o ReelShort que lidera esse novo mercado audiovisual, no qual assistir a mininovelas pode custar até mais do que a assinatura de um streaming como a Netflix.

