Para sobressair no meio digital, aposte nestes quatro formatos de conteúdo

No cenário atual, o ambiente digital se tornou o principal foco das estratégias de marketing. Mas, em um universo hiperconectado, criar campanhas que realmente se destaquem é um dos grandes desafios enfrentados por profissionais da comunicação e do marketing.

Diante disso, especialistas indicam que a solução está em explorar a diversidade de formatos disponíveis atualmente. Os modelos tradicionais — como postagens em blogs e conteúdos estáticos — continuam relevantes e eficazes.

No entanto, quando o objetivo é chamar a atenção e gerar impacto, variar os tipos de conteúdo pode ser essencial para alcançar diferentes perfis de audiência e hábitos de consumo.

A seguir, confira quatro estratégias criativas que podem impulsionar o engajamento com sua marca.

1. Experiências interativas

Propostas digitais que convidam o público à participação ativa, seja por meio de elementos visuais e sonoros, podem elevar significativamente os níveis de engajamento e fortalecer uma comunidade de consumidores.

Uma ideia eficaz é desenvolver um jogo interativo que represente um problema que pode ser solucionado pelo seu produto ou serviço. Além de proporcionar uma experiência divertida e imersiva, esse tipo de iniciativa estimula os usuários a compartilhar vídeos e capturas de tela, gerando conteúdo espontâneo e autêntico.

2. Vídeos para as redes sociais

Os vídeos são peças fundamentais nas estratégias de conteúdo, mas é crucial adaptá-los ao formato ideal para cada plataforma. Gravações horizontais funcionam bem em sites como YouTube, mas não aproveitam o potencial das redes sociais baseadas em vídeos verticais, como TikTok, Instagram Reels e o próprio YouTube Shorts.

Por isso, planeje diferentes versões de cada vídeo, considerando os formatos e orientações de cada canal. E não se esqueça da acessibilidade — legendas são uma prática essencial, tanto para alcançar usuários com deficiência auditiva quanto para permitir o consumo de conteúdo sem som.



3. Domínios descritivos

Incluir o setor ou especialidade da sua empresa diretamente no domínio do site ou nas identificações das redes sociais pode ser um recurso poderoso para fortalecer sua presença digital.

Extensões como .floricultura ou .restaurante deixam claro o tipo de produto ou serviço oferecido, facilitando a localização por parte dos clientes. Além de tornar o nome mais memorável, esse tipo de domínio também pode contribuir para melhorar o posicionamento do site nos mecanismos de busca.

4. Conteúdos com prazo limitados

Criar um senso de urgência é uma tática eficaz para estimular respostas rápidas do público. Promoções relâmpago, sorteios com tempo limitado e enquetes com prazo curto transmitem a ideia de que a oportunidade é única — o que aumenta as chances de ação imediata.

Para manter a confiança dos usuários, seja claro sobre a duração da campanha ou do conteúdo. E use essa abordagem com parcimônia, evitando que a frequência excessiva torne a estratégia comum demais e perca seu impacto.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber interpretar e aplicar o conteúdo das avaliações deixadas pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

