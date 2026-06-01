Bússola

Um conteúdo Bússola

Programa focado em bem-estar abre 30 vagas para trainees

Iniciativa abre vagas nacionais em setores variados, com duração de um ano e diversos benefícios

Inscrições vão até 30 de junho (BearFotos/Shutterstock)

Inscrições vão até 30 de junho (BearFotos/Shutterstock)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07h00.

O principal diferencial do programa de trainees do Grupo Edson Queiroz (GEQ) é o foco no bem-estar e no desenvolvimento dos participantes. Com 30 novas vagas, o Grupo abre oportunidades para a inserção no mercado de trabalho em todo o Brasil. As vagas incluem as áreas de: 

  • Marketing, Comercial e Vendas;
  • Industrial e Manutenção;
  • Engenharia e Qualidade;
  • Supply Chain;
  • Financeiro;
  • Recursos Humanos;
  • Comunicação e Inovação Digital;
  • Soluções Energéticas;
  • Jurídico.

As inscrições podem ser feitas aqui e vão até o dia 30 de junho. O processo seletivo ocorrerá majoritariamente de forma on-line, com etapa final presencial em Fortaleza (CE). O Grupo Edson Queiroz é detentor das marcas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares.

Como é o programa de trainee?

O programa foi estruturado para proporcionar uma experiência prática e imersiva, com job rotation entre as empresas do GEQ, participação em projetos estratégicos, mentorias com lideranças e acompanhamento contínuo da área de Recursos Humanos (RH). 

O objetivo é acelerar o desenvolvimento profissional de quem acabou de se formar e preparar os participantes para assumir posições de maior responsabilidade ao longo de sua trajetória.

O que é preciso?

Podem se candidatar recém-formados que tenham concluído bacharelado ou licenciatura entre Julho/2024 e Julho/2026, em cursos como Administração, Engenharias, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia, Direito, Comunicação e Tecnologia. 

É desejável nível avançado de inglês, conhecimentos em informática e disponibilidade para mobilidade nacional, conforme a necessidade das posições.

Quais são os benefícios?

Com duração de 12 meses, o programa oferece:

  • Pacote de benefícios focado no bem-estar e no desenvolvimento do trainee,
  • Remuneração compatível com o mercado,
  • Assistência médica e odontológica, 
  • Seguro de vida, 
  • Vale-transporte,
  • Previdência privada. 

A jornada de cuidado se estende à saúde física e emocional por meio de parcerias com Wellhub e Wellz, além do suporte à capacitação técnica via Academia GEQ. No dia a dia, a companhia garante comodidade com vale-refeição (ou alimentação) e o diferencial de restaurantes próprios nas unidades do Grupo.

Acompanhe tudo sobre:Traineesvagas-de-empregooportunidades-para-trainees

Mais de Bússola

Antes de comprar um imóvel, entenda como a reforma tributária afeta o ITBI 

O que muda se o fim da escala 6x1 for aprovado

O sushi deixou de ser artigo de luxo?

Favela Potência: o fim do mito da carência e o ecossistema que movimenta R$ 200 bi

Mais na Exame

Carreira

Adeus, Unilever: o plano do RH que ajudou a reestruturar Kibon e Magnum rumo ao voo solo de € 7,9 bi

Casual

Gastronomia e arquitetura: como é o Cena, novo restaurante do hotel Emiliano

Brasil

Real Times Big Data: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 40%, no 2º turno

Pop

Marilyn Monroe aos 100 anos: o império que ainda lucra com sua imagem