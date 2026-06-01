Programa focado em bem-estar abre 30 vagas para trainees

O principal diferencial do programa de trainees do Grupo Edson Queiroz (GEQ) é o foco no bem-estar e no desenvolvimento dos participantes. Com 30 novas vagas, o Grupo abre oportunidades para a inserção no mercado de trabalho em todo o Brasil. As vagas incluem as áreas de:

Marketing, Comercial e Vendas;

Industrial e Manutenção;

Engenharia e Qualidade;

Supply Chain;

Financeiro;

Recursos Humanos;

Comunicação e Inovação Digital;

Soluções Energéticas;

Jurídico.

As inscrições podem ser feitas aqui e vão até o dia 30 de junho. O processo seletivo ocorrerá majoritariamente de forma on-line, com etapa final presencial em Fortaleza (CE). O Grupo Edson Queiroz é detentor das marcas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares.

Como é o programa de trainee?

O programa foi estruturado para proporcionar uma experiência prática e imersiva, com job rotation entre as empresas do GEQ, participação em projetos estratégicos, mentorias com lideranças e acompanhamento contínuo da área de Recursos Humanos (RH).

O objetivo é acelerar o desenvolvimento profissional de quem acabou de se formar e preparar os participantes para assumir posições de maior responsabilidade ao longo de sua trajetória.

O que é preciso?

Podem se candidatar recém-formados que tenham concluído bacharelado ou licenciatura entre Julho/2024 e Julho/2026, em cursos como Administração, Engenharias, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia, Direito, Comunicação e Tecnologia.

É desejável nível avançado de inglês, conhecimentos em informática e disponibilidade para mobilidade nacional, conforme a necessidade das posições.

Quais são os benefícios?

Com duração de 12 meses, o programa oferece:

Pacote de benefícios focado no bem-estar e no desenvolvimento do trainee,

Remuneração compatível com o mercado,

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida,

Vale-transporte,

Previdência privada.

A jornada de cuidado se estende à saúde física e emocional por meio de parcerias com Wellhub e Wellz, além do suporte à capacitação técnica via Academia GEQ. No dia a dia, a companhia garante comodidade com vale-refeição (ou alimentação) e o diferencial de restaurantes próprios nas unidades do Grupo.