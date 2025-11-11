Globo lança versão turca de 'Avenida Brasil' no Globoplay

A Globo vai estrear em breve a novela "Leyla", adaptação turca do sucesso brasileiro "Avenida Brasil", no Globoplay e em seus outros canais por assinatura. A produção é assinada pela Ay Yapım, uma das principais produtoras da Turquia, que adquiriu os direitos da trama original criada por João Emanuel Carneiro.

A nova versão mantém a estrutura central da história — marcada pelo embate entre a protagonista e sua madrasta —, mas é ambientada na Turquia e conta com elenco local. A adaptação foi realizada com consultoria da Globo, que supervisionou o roteiro e aprovou o elenco, com o objetivo de preservar a essência da narrativa original.

A trama

O folhetim de 127 capítulos acompanha a jornada de Leyla (Cemre Baysel), a Nina (Débora Falabella) da versão original, contra a manipuladora Nur (Gonca Vuslateri), a vilã Carminha (Adriana Esteves), após ser abandonada em um "depósito de lixo".

No Globoplay, a trama chega em 24 de novembro, com capítulos sendo liberados todas as segundas-feiras, durante sete semanas. No Globoplay Novelas (antigo Viva), "Leyla: Sombras do Passado" será exibida a partir de 15 de dezembro, de segunda a sábado às 20h55, com reapresentação às 10h25.

A exibição vai ocorrer primeiro na TV por assinatura e depois no streaming. A iniciativa marca a primeira adaptação oficial de uma novela da Globo por outro país.

A Globo aposta que o êxito global de "Avenida Brasil" — vendida para mais de 150 países — possa se repetir com "Leyla", ampliando o alcance da teledramaturgia nacional.

Globo tem novos planos para ganhar dinheiro

Vale Tudo foi o maior fenômeno de vendas de uma novela da Globo na história. Faturou cerca de 200 milhões de reais, segundo estimativas do setor.

Só nesta reta final, mais de 20 marcas confirmaram presença, e sete delas — OMO, iFood, Dove, Itaú, Zé Delivery, Subway e Serasa — prepararam campanhas específicas ligadas ao suspense da morte de Odete Roitman.