Empresa chinesa testa modelo 'live commerce' no Brasil

Desde sua fase inicial de testes no final de 2023, o Kwai Shop cresceu 1300% nas ordens diárias de compra em 2024. O marketplace abriga uma ampla variedade de produtos, a fim de atender a público diverso, e funciona primariamente pelo modelo de live commerce.

Na Black Friday, as lives geraram mais de R$ 4 milhões em vendas, com 300 horas de live commerce.

“O Kwai Shop está revolucionando o e-commerce no Brasil ao oferecer uma plataforma que não apenas amplia o alcance dos vendedores, mas também conecta marcas e consumidores de maneira envolvente e interativa”, destaca Ricky Xu, vice-presidente e chefe de plataforma global e comércio eletrônico da Kuaishou International Business.

Live commerce é um modelo viável?

Com transmissões ao vivo que conectam vendedores e consumidores de forma interativa, o formato tem se consolidado como um diferencial competitivo da plataforma.

O principal objetivo dele é oferecer uma experiência imersiva e impulsionar vendas em tempo real.

A empreendedora de moda e tecnologia Evelyn Marques é um dos nomes destacados pelo live commerce no Kwai Shop. Com mais de 18 mil horas de transmissão ao vivo e R$ 25 milhões em vendas acumuladas na plataforma, Evelyn adaptou estratégias de sucesso do mercado chinês para o Brasil.

Em julho de 2024, ela vendeu mais de 260 pares de tênis em apenas duas horas de live, levando a fabricante a aumentar a produção para atender à demanda.

Então os empreendedores têm sucesso na plataforma?

A loja Casa Aconchegante, que ingressou no Kwai Shop em dezembro de 2023, apresentou um crescimento expressivo de 318% em um período de três meses. Vendendo desde utensílios de cozinha até aparelhos eletrônicos, a loja encontrou na plataforma uma maneira eficiente de se conectar com consumidores.

A DAFU Shop Brasil entrou na plataforma em março de 2023 e registrou um aumento de 122% nas vendas em poucos meses.

A loja Império Cosméticos, focada em produtos de beleza, iniciou suas atividades no marketplace em agosto de 2023. De lá para cá, o pequeno negócio viu suas vendas sairem de 40 pedidos por dia para 800 pedidos – um crescimento de 4000%.

Experiência na China impulsiona expectativas para o Brasil

O potencial de crescimento no Brasil é respaldado pelo sucesso da Kuaishou no mercado de e-commerce chinês. No segundo trimestre de 2024, o GMV (volume bruto de mercadorias) da Kuaishou na China atingiu RMB 305,3 bilhões (aproximadamente US$ 42 bilhões), representando um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2023.

O sucesso foi impulsionado pela adoção massiva dos vídeos curtos como principal ferramenta de vendas, além do crescimento de 50% no número médio de comerciantes na plataforma em 2024.

