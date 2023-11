Em 30 minutos, a Startup do Ano pode fazer um hemograma completo

Promovido pelo Grupo Innovation Xperience (iX), o Prêmio Inovativos 2023 elegeu a biotech brasileira Hilab como Startup do Ano, reconhecendo o valor da empresa e do case Hilab Lens, que garantiu a vitória.

O Lens é o único dispositivo point of care do mundo capaz de realizar um hemograma completo em até 30 minutos, com ajuda de Inteligência Artificial, e por punção capilar, o tipo de coleta que exige apenas um furo pequeno no dedo e algumas gotas de sangue.

A biotech curitibana e 100% brasileira foi reconhecida pela sua contribuição notável com a melhoria ao acesso a serviços de saúde de qualidade. Fundada em 2004, a empresa desenvolve dispositivos e tecnologias para análises clínicas e tem como força motora o desejo pela inovação.

“A inovação é intrínseca ao DNA da Hilab desde a fundação. No início, nós não tínhamos dinheiro, investimentos e nem networking. Então, abraçamos a inovação e aplicamos em todas as decisões que tomamos. Receber o prêmio de Startup do Ano é muito gratificante, e ajuda a tangibilizar os resultados das nossas iniciativas tecnológicas”, afirma Marcos Figueredo, CEO e cofundador da Hilab.

Prêmio Inovativos 2023

O Prêmio é uma iniciativa que visa reconhecer empresas e seus cases de Inovação Digital. Com o apoio oficial do Movimento Inovação Digital (MID), FecomercioSP, Accenture e a Fundação Dom Cabral, a edição de 2023 foi a segunda realizada e contou com mais de 150 casos validados, 53 finalistas e 14 vencedores. Os cases foram premiados nas categorias:

Startup do Ano

Agronegócio & Industrial;

Saúde;

Seguros;

Soluções de Pagamentos;

Experiência do Cliente

Excelência Comercial

Atendimento ao Cliente

Talentos & Experiência do Colaborador

Transformação Digital & Programas de Inovação

Eficiência Operacional & Logística Inteligente

Cidadania & Impacto Social

Promovendo Saúde Financeira

Plataformas & Soluções para Inovação

“Que essa conquista nos motive ainda mais a continuar oferecendo inovação em saúde a um número cada vez maior de pessoas. Estamos muito felizes com esse reconhecimento”, conclui Marcos.

