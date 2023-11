Após criar uma plataforma para mapear o ROI de campanhas publicitárias, startup capta R$ 7,5 milhões

A startup Uncover tem apenas 12 clientes, mas é uma base composta por grandes anunciantes do mercado nacional como:

TikTok

Globo

Nubank

Cogna

Oi

O próximo passo é abrir os serviços para as empresas de tamanho médio, principalmente startups, e expandir o horizonte de mercado de 200 para 5.000 potenciais clientes.

A captação de R$ 7,5 milhões em rodada seed chega para fomentar esse movimento. A iniciativa foi liderada pelo fundo ABSeed, venture capital especializado em negócios do tipo software as a servic (SaaS) que vendem para outros negócios (B2B) e acompanhado pelo empresário Marcelo Lacerda, CIO da agência Fbiz e presidente da Magnopus.

A startup entrou no mercado em 2020 para oferecer, a partir de uma plataforma SaaS, um serviço que permite aos anunciantes o acompanhamento em tempo real do retorno dos investimentos em campanhas publicitárias, o famoso ROI.

O formato integra dados dos clientes e informações de mercado e, com o uso de modelagem estatística e inteligência artificial, faz o monitoramento e ainda sugere os melhores canais para determinada ação.

Na publicidade, os relatórios das agências frequentemente ficam mais restritos a dados de impressões, alcances e outras variáveis ligadas ao tamanho do público impactado. No caso da Uncover, a premissa é entender como cada pedaço de uma campanha (TV, rádio, social, digital) mexe no ponteiro de negócios.

Como funciona o modelo da Uncover

"O que nós fazemos é conectar todos os dados de campanha e os dados de negócio para que os nossos modelos matemáticos façam essa correlação", diz Daniel Guinezi, cofundador e CEO da Uncover. "Eu vou entender quanto que cada real investido na campanha trouxe de negócio adicional para o cliente e isso de forma muito rápida."

Formado em publicidade e economia, com mestrado em matemática aplicada, o executivo passou por grandes consultorias do mercado, acompanhando o setor de publicidade. Em um desses momentos em 2019, surgiu a ideia de construir um negócio próprio, entregando com maior velocidade os números que os anunciantes precisam para validar as estratégias ou mudar a rota e os investimentos.

Para criar a startup, chamou o irmão Matheus Guinezi, engenheiro mecatrônico e COO da operação. Na sequência, entraram George Boris, CTO, e Gilberto Vilar, como líder de produtos (CPO). A Uncover rodou com capital próprio até meados de 2021 quando obteve um investimento de R$ 3 milhões em rodada pré-seed, liderada por Gal Barradas e Marcelo Lacerda, dois conhecidos nomes no universo da publicidade brasileira.

"Com a rodada, nós construímos o primeiro produto e os cases", diz o CEO. Entre os resultados após seis meses de uso do serviço pelos clientes, o CEO afirma que a startup gera 25% de economia em gastos com mídia, aumento de 30% do ROI (retorno sobre investimentos) e economia de 90% de tempo, sem a necessidade de direcionar times para criação de relatórios.

Qual será o destino dos recursos captados na rodada seed

A rodada seed chega para pavimentar as ambições iniciais do executivo: levar a solução para anunciantes menores. Na oferta para grandes empresas, o tíquete médio do serviço da Uncover fica em torno de 45.000 reais por mês.

Na nova vertical, direcionada ao mercado médio, o valor deve ser quatro vezes menor. “O nosso primeiro ciclo de crescimento foi focado no enterprise que era a fatia que já estava habituada a esse tipo de solução.

Agora, vamos lançar uma versão voltada para o mercado médio e escalar, estimando que o primeiro setor a ser atacado é o de startups que receberam séries A e B, aquelas que ainda têm um orçamento bem menor do que esses grandes”.

Os recursos também devem ser usados ainda para estruturar áreas de vendas e marketing.

"Nós vamos fazer isso aos poucos. Eu não tenho uma meta de inflar o time pelo contrário. Eu quero manter a estrutura enxuta", diz o executivo. A operação da Uncover conta com cerca de 30 profissionais, entre engenheiros de software e dados e matemáticos.

A startup não abre números de faturamento, mas afirma que vai quadruplicar a receita neste ano. O ritmo de crescimento é semelhante ao obtido no ano passado em relação aos números de 2021.