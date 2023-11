O que são Search Funds e por que eles estão em alta no setor tecnológico?

Por Julian Tonioli *

Nos últimos anos, um fenômeno interessante vem ocorrendo no cenário empresarial brasileiro: negócios familiares e empreendimentos formados por amigos de faculdade estão se tornando alvos de investidores especializados em busca de soluções tecnológicas inovadoras com grande potencial comercial. Esses investidores, conhecidos como "search funds" ou fundos de busca, estão ganhando destaque no mercado e impulsionando o setor tecnológico do país.

O que são Search Funds?

Os Search Funds, na verdade, são geralmente conduzidos por jovens empreendedores, pessoas que possuem experiência executiva anterior e uma formação relevante em escolas de negócios. Eles buscam a oportunidade de empreender através da aquisição de empresas já existentes. Em sua maioria, são indivíduos que não construíram seus próprios negócios, mas têm exposição em áreas como private equity, venture capital, ou foram executivos em outras empresas.

O processo de um fundo de buscas envolve a captação de recursos para financiar a busca e seleção de uma empresa-alvo. Eles buscam investidores dispostos a apoiar esse processo, que é chamado de "Seed Round." Esse financiamento cobre dois a três anos de trabalho, permitindo a remuneração dos empreendedores e a realização de “due diligence” nas empresas em potencial.

Como funcionam essas aquisições?

Após identificar uma empresa-alvo, a aquisição geralmente é majoritária, com uma participação de cerca de 70% a 80% no negócio. Uma estrutura de trabalho é montada, incluindo um conselho com representantes dos investidores, dos fundadores originais e conselheiros externos. Isso garante alinhamento de interesses e apoio para o desenvolvimento do negócio. Os investidores dos Search Funds desempenham um papel importante porque não apenas fornecem capital, mas também conhecimento e experiência. Muitos deles vão além e se tornam conselheiros das empresas adquiridas, ajudando no seu crescimento e na governança.

Uma característica notável deste processo é a estrutura de recompensa, em que os empreendedores recebem uma parte menor da empresa, mas à medida que o negócio prospera, seu retorno aumenta. E isso cria um forte incentivo ao comprometimento do time para o sucesso ao longo do tempo, onde flexibilidade e estratégia de longo prazo fazem parte desse negócio que, diferentemente de fundos tradicionais, não têm prazo definido para desinvestimento e oferece agilidade e dinamismo para a gestão do negócio, permitindo estratégias mais duradouras e uma abordagem menos pressionada.

Crescimento da área de Tecnologia

Sem dúvida, esses fundos de busca estão desempenhando um papel crucial no impulsionamento do setor tecnológico no país. Com a demanda contínua por soluções tecnológicas inovadoras, esse movimento está apenas começando e promete continuar a moldar o cenário empresarial do Brasil nos próximos anos. E, para aqueles que buscam oportunidades de investimento ou crescimento na área de tecnologia, os Search Funds representam uma via promissora. Eles unem empreendedorismo, experiência, financiamento e estratégia de longo prazo, criando um modelo que está transformando o mercado empresarial e gerando oportunidades significativas para empreendedores e investidores.

*Julian Tonioli é CEO da Auddas é Engenheiro pela USP.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: BRZ cresce e quer abrir capital na bolsa

8 princípios para uma comunicação em tempos de crise permanente

66% dos brasileiros não sabem quanto receberão na aposentadoria