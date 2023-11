Rebranding da Everest leva a sério o nome da companhia 

A mais de 8 mil metros do nível do mar, o famoso Monte Everest, na Ásia, é um símbolo que evoca imagens de frio e frescor, grandes altitudes e natureza em sua forma mais pura. Foi seguindo a lista de mensagens transmitidas pelo signo em seu nome que a fabricante de purificadores de água, Everest, guiou todo um projeto de reposicionamento de marca.

A campanha, assinada pela WMcCann, foi dividida em três fases centradas na projeção estratégica de três filmes lúdicos, desenvolvidos a fim de refletir o novo posicionamento e identidade visual. Com o slogan “Qualidade lá no alto”, a nova marca, idealizada pelos diretores de criação Ricardo Weitsman e Felipe Gomes, reafirma o compromisso da companhia, que registra mais de 5 milhões de consumidores desde 1966, e é fornecedora líder no mercado B2B.

Com estratégia full funel de mídia 360º, que consiste em comerciais para TV aberta, OOH e canais digitais, a campanha conta também com um time de influenciadores de peso que divulgam a marca nas redes sociais, entre eles, a embaixadora Sabrina Sato, Bruno Rezende (o Bruninho do vôlei), o chefe de cozinha Felipe Bronze, e a arquiteta Stephanie Ribeiro. A missão de todos é a de reforçar e ampliar o alcance da mensagem, expandindo a comunicação da marca de maneira irreverente para fortalecer o vínculo com os consumidores.

“Temos muito orgulho em ser a agência de comunicação escolhida pela Everest neste momento tão estratégico e ficamos ansiosos com o lançamento da terceira etapa da campanha “Qualidade lá no alto” que consolida a mensagem das fases anteriores e eleva a marca a um novo patamar em termos de reconhecimento e impacto”, destaca Marcio Borges, VP Executivo e Diretor-geral da WMcCann Rio.

Lançamento da 3ª fase

A trilogia de filmes publicitários foi concluída com o lançamento da terceira fase, que ocorreu nesta quinta-feira, 9 de novembro. O filme apresenta um casal que, insatisfeito com os gastos excessivos e a falta de praticidade no consumo de água engarrafada, decide comprar um Purificador Everest para colocar em sua cozinha. O produto, além de contribuir para um consumo mais consciente, proporciona para o casal mais espaço, pois cabe certinho em qualquer ambiente, praticidade e claro, água gelada e de qualidade lá no alto.

Segundo Carlos Alexandre Rangel Guimarães, Diretor Comercial da Everest, “além de maior exposição e visibilidade, a campanha reflete o fortalecimento da identidade da marca que vem sendo amadurecida ao longo deste ano, seja nos canais on-line, quanto no off-line. Além de ressaltar os diferenciais do produto, que já é referência no mercado e sinônimo de tradição e qualidade”.

Quais os resultados esperados?

Para os próximos meses, Carlos Alexandre mantém a expectativa de aumentar em 20% o número de vendas dos purificadores. Operando em parceria com mais de 500 Revendedores e Assistência Técnica ativos por todas as regiões do Brasil, a empresa tem previsão de fechamento em 2023, para toda linha de produtos, 18,5% maior que o ano de 2022.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Branding: Autoridade e Notoriedade

A Tardezinha e seu Branding de Milhões

O que são Search Funds e por que eles estão em alta no setor tecnológico?