Como estratégia de construir para vender pode elevar o valor de um negócio

Por Renan Georges*

No imaginário empreendedor brasileiro, existe uma resistência quase visceral à ideia de que uma empresa pode, e muitas vezes deve, ser construída com a intenção clara de construir para vender.

A rejeição não nasce de argumentos técnicos, mas de um romantismo empresarial que confunde perpetuidade com propósito. No entanto, quando analisamos a lógica estrutural dos mercados, percebemos que construir para vender não apenas faz sentido: é, em diversos casos, o único caminho tecnicamente coerente.

A construção para venda não significa terceirizar o propósito, mas internalizar disciplina. O processo de preparar uma empresa para ser adquirida exige um nível de organização que a maioria das startups simplesmente não possui.

Isso requer governança desde o primeiro dia, contabilidade segregada, estrutura jurídica coesa, contratos sólidos, indicadores rastreáveis, documentação acessível e baixa dependência dos fundadores.

Em outras palavras, aquilo que chamamos de “empresa vendável” é, na verdade, o que o mercado reconhece como “empresa bem construída”. A objeção mais comum a essa visão é que empreendedores deveriam criar negócios duradouros, capazes de gerar dividendos e de sustentar legados.

Essa afirmação parece nobre, mas esconde um equívoco fundamental: uma empresa estruturada para ser vendida está, por definição, mais preparada para durar. Não há contradição entre criar valor transferível e criar valor sustentável. A diferença está apenas no grau de maturidade operacional.

Os gargalos do M&A no Brasil

Quando avaliamos processos de M&A no Brasil, fica evidente que quase todas as empresas perdem valor, ou perdem a venda, por motivos que não têm relação com inovação, produto ou mercado, mas com organização interna.

Estruturas societárias mal formadas, ausência de documentação, métricas inconsistentes, risco regulatório não mapeado e dependência excessiva dos sócios são responsáveis por destruir valuations que, em tese, pareciam promissores.

A venda não falha porque o negócio é ruim. Falha porque o negócio não está pronto. A lógica de construir para vender introduz uma consequência poderosa: ela altera a qualidade das decisões desde o dia zero.

Uma empresa que sabe que será examinada por um adquirente se comporta com mais rigor. Cada processo é pensado para ser auditável; cada contrato, interpretável; cada métrica, verificável. Não há espaço para improvisos que futuramente se transformam em riscos.

E é exatamente essa disciplina, não o desejo de venda, que aumenta a probabilidade de que a empresa prospere.

Inovação e maturidade de mercado

Existe também um elemento macroeconômico que raramente entra no debate: a maior parte da inovação no mundo não é financiada para durar para sempre. É financiada para circular.

Startups são organismos de transição dentro de ecossistemas onde incumbentes buscam eficiência, tecnologia ou expansão por aquisição. Não reconhecer isso é operar com ingenuidade.

Construir para vender não diminui o valor da empresa. Pelo contrário: impõe um padrão elevado de maturidade que beneficia fundadores, investidores, colaboradores e, muitas vezes, o próprio setor onde a empresa está inserida.

É um exercício de responsabilidade e uma demonstração de lucidez sobre como os mercados funcionam de fato. O empreendedor brasileiro precisa abandonar a dicotomia artificial entre construir para perpetuar e construir para vender.

Empresas não fracassam por serem vendáveis. Fracassam por não serem preparadas. E o mercado, esse organismo sofisticado que não tem simpatias nem paciência, sempre reconhecerá a diferença.

*Renan Georges é Fundador e CEO da Zavii Venture Builder.